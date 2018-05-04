〈北部〉羅東裸男持刀砍人 檢聲押獲准

2018-05-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮二十七歲林姓男子長期待業，前晚向父親要錢被拒後抓狂，全身赤裸持菜刀出門隨機殺人，砍傷網咖女店員後，兩名見義勇為男子聯手制伏時也受傷，落網時，供稱心情不好找人出氣，昨被依殺人未遂罪嫌送辦。

案發之後，林男左鄰右舍擔心他再度犯案，威脅當地住戶人身安全，人心惶惶，承辦檢察官訊後向法院聲押獲准。

警方調查，林姓男子出身單親家庭，從小跟著母親在高雄長大，一個月前搬到羅東與父親同住，案發前，向父親伸手要錢，林父沒給並要他找份穩定工作，不料林男惱羞成怒，到廚房拿菜刀揮舞，林父及時閃人，林男隨即脫掉全身衣物，到住家附近羅東鎮中山路四段一帶隨機殺人。

林男持刀在大馬路上攔截機車騎士作勢砍殺，又跑到彩券行砍人，店內兩人迅速逃離，之後轉進隔壁網咖，砍傷二十六歲蔡姓女店員，店內陳姓男客拿滅火器反制，林男逃到店外，另一名路過陳姓男子也加入圍捕，合力制伏嫌犯。

蔡姓女店員雙手臂、頭部都有刀傷，兩名見義勇為的陳姓男子全身多處傷勢，林姓男子被圍捕時造成撕裂傷，四人送醫救治，蔡女傷勢較重進手術房，所幸都沒有生命危險。

涉嫌砍人的林姓男子傳有精神異常，卻無身心障礙手冊，警方查出他有詐欺、妨害公務及毒品前科，林嫌告訴辦案人員，因與父親吵架，非常不爽，憤而脫衣持刀隨機砍殺，被問到是否為魯莽舉動感到懊悔？林面無表情不發一語。