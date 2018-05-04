〈北部〉兩代3醫護顧偏鄉 服務救人逾80年

2018-05-04

謝秀妹有愛 門諾醫院一待44年

〔記者王峻祺／花蓮報導〕六十五歲花蓮門諾醫院退休護理師謝秀妹，是門諾護校第十三屆學生，畢業後在偏鄉服務四十四年，直到去年退休，四十一歲的兒子胡智銘及卅八歲女兒胡婷婷也繼承衣缽，分別在台東馬偕紀念醫院擔任醫師及門諾醫院護理長，三人致力守護花東偏鄉醫療，合計服務逾八十年、二萬九千多個日子，被譽為是最有愛的「醫護世家。」

花蓮門諾醫院創院七十週年，起源於一九四八年，一群外籍宣教士、醫護人員組成六、七人醫療隊伍，進駐花東偏鄉部落展開巡迴醫療，並於一九五四年成立基督教門諾醫院，院方為讓原住民少女有「照顧自己族人」的能力，於一九五九年創辦「門諾護校」，為資源匱乏的花東醫療院所，找到迫切需要的護理人才；短短十七年校齡，培育出上百名願意留守花東的南丁格爾。

兒子行醫、女兒承衣缽近20年

當年還是荳蔻年華的萬榮鄉太魯閣族少女謝秀妹，深受門諾護校「回歸部落助人」理念感召，成為第十三屆護理生，四年學成後，投入偏鄉醫療服務，在門諾醫院一待就是四十四年，期間除帶出無數優秀護理人才，也栽培兒子胡智銘行醫，主治神經內科，女兒胡婷婷也不畏護理人員沒日沒夜的辛勞，和媽媽走上相同的救人之路。

去年剛卸下重任的謝秀妹，昨受邀回娘家，在五一二國際護理師節前夕，與門諾護理人員分享這份救人使命。她說，五十年前透過部落教會宣傳，得知美國宣教士創立的醫院正在招募學生，當時除了是對外國人感到好奇，更仰慕她們聖潔美麗、高貴大方的氣質，還有那股願意在部落奉獻助人的精神。

謝秀妹說，她們用愛及嚴謹的態度培育護理生，不辭辛勞、委身捨己並盡心盡意更盡責地為花蓮後山原住民進行醫療服務，燃起了對護理的熱情與衷心，盼這份精神能永續傳承，也榮幸兒女承接衣缽，分別在醫療領域服務近廿年，期許他們永遠將愛留在花東，照護偏鄉居民。

胡婷婷說，感動媽媽對護理工作的這份真切，也因為信仰讓她堅定並願意投入偏鄉服務，過去醫護環境確實艱辛，但隨著民眾、政府對護理人員的重視，加上院方給予的彈性及尊重，已營造比昔日更良好的工作環境氛圍，歡迎更多護理新血加入。