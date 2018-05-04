〈北部〉陳歐珀首度拜會 陳金德允支持

2018-05-04

上回撲空 昨相約縣長官邸

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨提名的宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀黨內「團結整合」之旅，昨天下午拜會代理縣長陳金德尋求支持，陳金德承諾團結合作，支持黨提名的候選人。

陳金德去年十一月初返鄉代理宜蘭縣長，傳出「先代理，後參選」，但他未參與民進黨宜蘭縣長黨內初選，參加初選的陳歐珀堅持選到底，提名前夕，宜蘭縣議長陳文昌等人認為，陳歐珀勝選機率低，赴中央黨部力阻提名，「換歐」聲浪不曾間斷。

陳歐珀三月十四日獲提名，隔天直奔宜蘭縣政府縣長室拜會，因陳金德出國而「撲空」，招致負面批評；事隔一個半月，終於敲定兩人會面時間，陳金德以行政中立理由，改在縣長官邸見面，並向縣府告假兩小時。

握手致意 結論是團結合作

這場「雙陳會」由民進黨宜蘭縣黨部主委林進財主持，議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵、縣議員邱嘉進、劉添梧、陳歐珀幕僚等多人出席，陳歐珀遲到七分鐘抵達，陳金德在官邸大門迎接，雙方見面時握手致意，會面中，陳歐珀、陳金德有不少互動與對談，與會人士也陸續發言，持續一個半小時結束。

會後兩人各自受訪，陳金德說，此次見面結論是團結合作，支持黨提名的候選人，宜蘭縣在民進黨主政下，公共工程品質、民主價值，都締造優良傳統，背負輸不起的壓力，必須團結尋求勝選，他也希望陳歐珀當選，相信全黨一致努力一定會成功。

全力支持 陳歐珀：會好好努力

陳歐珀則說，陳金德答應全力支持他，自己會好好努力，宜蘭縣年底的五合一選舉，包括縣長、縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長都很重要，有關民進黨宜蘭縣黨部主委、執委新人選，應採用協調方式產生，營造團結氛圍。

宜蘭縣黨部主委林進財表示，將邀請縣黨部主委及執委參選人協商，盼找出合適人選各就各位，一起打贏年底的選戰。