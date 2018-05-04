〈北部〉竹苗148院所合作 落實分級醫療

2018-05-04

〔記者王駿杰／竹市報導〕衛生福利部及健保署鼓勵醫院、診所建立更具體的跨院、跨層級實質交流，昨天由新竹馬偕醫院號召，結合竹苗地區一百四十八間醫療院所成立「雁行醫療照護團隊」，希望落實分級醫療與雙向合作，提供病患完整、連續性的醫療服務。

健保署長李伯璋表示，「電子轉診平台」可協助醫療院所儘速安排民眾就醫，為減少病患重複檢查和用藥的風險，並降低就診次數與X光輻射量，健保局推動「雲端資訊」查詢系統，將檢查報告上雲端，使民眾在各醫療院所就診時，可跨院查詢各項檢驗報告、用藥，甚至電腦斷層、核磁共振、X光、胃鏡、大腸鏡影像等，讓就醫資訊不中斷，醫師診斷更精確，轉診民眾更放心。

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢說，結合竹苗七間地區醫院、一百四十間診所、一間居家護理所，共一百四十八間醫療院所成立「雁行醫療照護團隊」，昨天共同簽屬合作備忘錄並舉行啟航儀式。

兒童診所院長謝德貴受邀分享時說，之前一名三歲多病童發高燒超過四十度，嘔吐腹瀉超過一天，流行性感冒A型與B型病毒抗原檢驗結果為陰性，初步研判可能為非傳染性胃腸炎及結腸炎。當下利用電子轉診平台將病患轉診到醫院急診，安排住院治療，醫院也經此平台回覆病人的動態，且透過醫療資訊雲端查詢系統跨院查詢病人的相關用藥、檢驗與檢查報告、影像及出院病歷摘要等就醫紀錄。