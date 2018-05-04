〈北部〉技職繁星放榜 苗栗23人錄取國立科大

2018-05-04

〔記者彭健禮、鄭名翔、蔡政珉／苗栗報導〕技職繁星昨天放榜，國立苗栗農工七人錄取國立科大、國立苗栗高商則有五人、國立大湖農工三人；私立建臺、君毅高中兩校綜合部各十二人申請，全數上榜，錄取國立分別為三人及四人，育民工家也有一人錄取國立科大。

苗農十二人申請，十一人上榜，七人錄取國立科大；苗商十二人申請，九人上榜，五人錄取國立科大；湖農九人申請，八人上榜，三人錄取國立科大。

單親李汶潔半工半讀 成績維持前三名

苗商國貿科女學生李汶潔，來自單親家庭，與叔嬸、爺奶等同住，一家八口仰賴叔嬸經營小吃店收入支持。李汶潔從高一起，半工半讀，賺取生活費，減輕家人負擔，且三年來成績始終維持前三名，去年也獲得家扶基金會「韌世代」獎學金一萬元，順利錄取國立台中科技大學會計系。

大湖農工學生謝雅倫三年來堅持不使用手機，發揮自主管理精神，都是班上第一名，也讓她順利錄取國立屏東科技大學食品科學系。

建臺翁廷翰的入學成績，可就讀高中部實驗班，但衡量興趣、課程內容、證照取得及就業需求等，轉戰技職。他說，因他的哥哥就是讀綜合高中，三年維持第一名，透過繁星錄取國立台灣科技大學電子系，他也跟隨哥哥的腳步，以台科大為目標，如今成為兄弟倆再度成為學長、學弟。

君毅陳妙佳，三年來成績名列前茅，共考取廿二張證照，包括跨領域取得電腦硬體裝修、電腦軟體應用、會計事務-資訊項等三張國家技術士乙級證照，被校方封為「證照王」，也使得她繁星比序排名全國第二，全縣最佳，順利錄取台科大。

另，私立育民工家十人申請，六人上榜、國立科大一人；錄取國立屏東科技大學餐旅管理系的黃英如，父母在中國工作，留在台灣陪伴祖母，她不因雙親「天高皇帝遠」，無法在旁督促就鬆懈，成績維持班上前三，立志朝餐飲界發展。