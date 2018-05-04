〈北部〉森林療癒、節能電扇 苗農科展2特優

2018-05-04

成績冠竹苗 晉級全國決賽

〔記者彭健禮／苗栗報導〕身體健康、節能效率等議題，為現代人關心也追求；國立苗栗農工學子應用行動科技促進綠色益康發展的APP「這週十萬芬多精了沒？」及低耗能降溫扇「吹的涼涼、省得多多」獲得高級中等學校竹苗區科展特優，晉級全國決賽；學校另有兩組優等、兩組佳作，團體成績也為竹苗區高中職第一名。

「這週十萬芬多精了沒？」由森林科學生謝春香、湯子進、黃淑貞，在教師杜加維指導下，以森林益康與植物對身心健康功效的理論為基礎，結合森林療癒理論、樹種益康功效與遠距離感應，並利用遊戲化設計的方式，整合設計出APP，可計算行走於林間步道時，使用者所獲得的綠色益康計分，藉此引導民眾進行森林健走等休憩，促進森林療癒與遊憩發展。

「吹的涼涼、省得多多」則為電機空調科學生劉孟臻、黃弘斌、蔣昊偉，在科主任李國禎、組長黃釧洪指導下，整合冷凍構想，利用小型風扇、塑膠方盒，加上珪藻土片，製作出節能的個人降溫設備，不需要冷媒、壓縮機，只需添加水，透過風扇運轉，可讓約兩坪大小的房間，降溫攝氏二到三度，用電量僅須消耗風扇的功率約五到六瓦，而一度電為一千瓦。

另有兩組優等、兩組佳作

另，電機科賴佳彥、賴信佑、鍾善忻設計「氣象盒」，利用APP連結環保署空氣品質監測網頁，即時掌握空氣品質數據，在盒上跑馬並顯示燈號；化工科學生李佳穎、張雅雯、林之惠則探討萃取香蕉皮抑菌成分之最佳條件，做為水果保鮮數據研究，雙雙獲得優等。

加工科學生吳美華、楊竣硯、萬展豪尋找最適糖酸比，化工科學生簡翎卉、徐藝庭、鍾承嘉探討巧克力對色蠟的效果，皆獲佳作。