〈北部〉與掩埋場為鄰 竹北尚義里怨健檢沒下文

2018-05-04

竹縣環保局：簽辦中

〔記者廖雪茹／竹北報導〕與垃圾掩埋場為鄰的新竹縣竹北市尚義里三百戶、千餘里民抱怨，爭取免費健康檢查多時皆無下文，令人氣憤又失望；縣府環保局對此表示，竹北市公所今年二月正式提案，全案簽辦中。

尚義里里長曾福表示，自從竹北、新豐區域垃圾掩埋場設置後，帶給地方嚴重的環境污染，許多居民生病離世，「十個當中有七、八個罹癌」，住戶不禁懷疑與空氣污染有關，希望政府補助健康檢查，緊鄰掩埋場約有三百戶共千餘居民，從去年十月拉白布條抗議爭取至今未獲回應。

曾福說，掩埋場的回饋金，每年大多運用在工程建設，對環境衛生改善有限；住戶們希望免費健檢或補助個人保險，加強居民的健康保障。

竹北市公所表示，根據掩埋場回饋金運用管理要點，全年編列約一千五百廿萬元預算，依各里距離掩埋場的遠近，提供不同比例補助。其中尚義里五十四％、崇義里廿三％、大義里十五％、大眉里八％。回饋金八十％用於小型工程、廿％用在活動費，包括基層建設、農地補償、環境綠美化、協助裝設自來水等。

至於尚義里民提議的免費健檢，竹北市公所已在二月提案呈報縣府環保局，目前尚未回覆。

竹北市民代表楊瑞蘭建議，即刻修正掩埋場回饋金管理要點，除工程與活動費，屬於住戶迫切需要的事項，也應編列年度預算，尤其應優先考量掩埋場周邊住戶健康。

此外，掩埋場在清明節連假期間疑遭偷倒大批營建廢棄物，市民代表鍾國章、曾金清要求市公所加強監督、管控，避免外來廢棄物再入侵，否則地方將封路抗議。