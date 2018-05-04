〈北部〉《桃園》櫻花妹暢喝茶飲 赫見大蜈蚣

2018-05-04

長逾5公分 腹瀉就醫

〔記者周敏鴻／桃園報導〕來台會男友的廿一歲日籍女子熱愛台灣茶飲，四月底她在新北市淡水一處大賣場的連鎖茶飲店購買「莓果戀人」飲料喝，快喝完時赫見杯底有隻超過五公分的大蜈蚣，之後腹瀉就醫，醫師診斷是胃腸炎、結腸炎，讓飽受折磨的她壞了遊台的好心情，直說：「再也不敢喝這家店的飲料了！」

連鎖茶飲店業者對此表示，有誠意向對方致歉，已約定四日協調補償，也會對飲料杯內為何會出現蜈蚣進行調查，並檢討製作飲料流程是否有問題、進行改善。

喝到「蜈蚣茶飲」的日籍女子是桃園市張姓婦人兒子的女友，張婦投訴說，兒子女友於四月廿五日抵達台灣，本來就常在日本買台灣品牌茶飲的她，專程找到該品牌的連鎖店，連續數日購買、喝了幾杯茶飲都沒事，豈料四月廿九日下午近三點，她在新北市淡水區一處大賣場看到該品牌連鎖店，買了杯六十五元的「期間限定莓果戀人」，竟喝出問題。

曾誤認為草莓果肉

張婦說，兒子的日籍女友買了飲料後，就在賣場內閒晃喝飲料，邊等友人前來接她，結果喝到見底時，卻發現杯內有個黑色長條形物體、還有一根根觸角，她一度以為是草莓果肉，但愈看愈怪，又不確定自己看到的是什麼，經詢問賣場員工，對方嚇得告訴她：「天哪！這是有毒的蟲、是蜈蚣，不能喝啦！」讓她險些昏了過去。

該品牌連鎖店的店員當下退還給日女六十五元，並對她說：「不好意思！」張婦說，兒子女友當時就告知店員她肚子痛，也告知她來台旅遊沒有手機可用、要求協助聯絡男友，但店員卻無作為，兒子女友只好等到友人來，才前往淡水馬偕紀念醫院就醫。

日籍女子經診斷罹患胃腸炎、結腸炎，另前往衛福部桃園醫院身心科就診，被診斷出有「急性壓力反應」，原本開心來台旅遊的她已完全沒有遊興，嚇得直說：「想起來就噁心，現在要喝任何飲料，都有心理障礙，會覺得非常的驚恐！」