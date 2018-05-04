〈北部〉桃園離岸風電 達德將提籌設申請書

2018-05-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕經濟部於上月底公布離岸風電遴選結果，有七家開發商（十一個離岸風場）獲選；其中與市府簽訂合作備忘錄的達德能源集團，以「桃園離岸風力發電廠」獲選，容量分配為三五○MW（百萬瓦），佔總量九．一％，預計於二○二一年開始併網，二○二五年前完成納入台電網路系統，屆時可為桃園帶來每年一二○萬度電，提供一萬六千戶家庭年用電量。

市長盼業者增在地就業機會

市長鄭文燦表示，全球十八個最佳離岸風場就有十六個位於台灣海峽，發展離岸風力發電可鏈結金屬機電業、再生能源發電業及相關零組件製造業等，這些相關產業有許多供應商都在桃園。此次桃園離岸風場過關，將能促進桃園市推動綠能發展，增加在地就業機會，也希望未來建置時，能以桃園在地優秀廠商為優先合作對象。

市府於今年一月廿三日與達德能源、世紀鋼鐵簽下桃園風電產業在地化合作備忘錄，將配合中央政策提高再生能源發電比例，同時帶動桃園離岸風電的相關產業。

近永安漁港 將架設80支風機

達德能源集團特助張建家說，該集團規劃在永安漁港北側約兩公里處興建離岸風機，預計架設八十支風機，每支風機的發電量為四到五MW之間、投資額約五億元，以八十支計算，連同周邊的成本，總投資額約達五百億元，總發電量不會超過核定的三五○MW，預計二○二一年開始運轉、二○二五年前全數設置完成。

張建家說，「桃園離岸風力發電廠」已經通過環評，市府也原則同意申請籌設許可，達德會提出籌設申請書報由桃園市政府轉經濟部審核，核定後將與中壢區漁會展開漁業補償回饋問題，談妥之後才向經濟部申請施工許可，完工後向台電申請電業執照，風機發電將併入台電電網。