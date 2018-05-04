〈北部〉《桃園》RC防火時效3小時 敬鵬三廠恐報銷

2018-05-04

延燒60幾小時 結構恐損害嚴重

〔記者謝武雄／桃園報導〕敬鵬工業平鎮三廠被大火燒過後，未來是否可以繼續營運備受關注。對此，市府建築管理處副處長邱英哲表示，一般鋼筋混凝土（RC）建築物的梁柱樓板結構，防火時效為三個小時，而該廠大火延燒六十幾個小時，其結構可能損害嚴重，由於，市府已經勒令敬鵬停工，未來工廠如要恢復生產，敬鵬必須提出結構安全無虞的證明，否則建管處不會同意廠房恢復使用。

敬鵬想復工 須提結構安全證明

邱英哲說，敬鵬平鎮三廠廠房內的設施已被燒一空，若要在原廠房復工，必須先委託專業機構鑑定，提出結構安全無虞證明，然後應依法重新申請室內裝修許可，修繕完成後才能復工，但市府並非鑑定機構，無法幫其鑑定。

邱英哲表示，專業機構鑑定的結果不外乎要求補強或建議拆除，若是可以補強，無論補強方式及結果均應由專業技師或建築師檢討、設計並簽證，補強完成後須提出結構安全無虞證明；若是拆除重建則需申請拆除執照，再另申請建造執照蓋新廠房，若補強成本過高，業者也可只申請拆除。

領有土木技師執照、曾多次參與火災後廠房鑑定的市府顧問拱祥生指出，大火對RC結構的傷害，除了混凝土強度受影響，更嚴重的會導致結構內的鋼筋熔化，而從敬鵬三廠災後的外觀來看，大樓並沒有傾斜現象，鋼筋結構基本上影響不大，至於混凝土強度則必須要採樣進行測試。

拱祥生也說，敬鵬工業稱投保火險，保險公司受理後轉投保國外的再保公司，未來再保公司理賠，一定會委託進行建築物的鑑定理賠，就如同車子的保險一樣，如果損壞太嚴重或者是修復的金額高過投保金額，就乾脆不修理車輛，而敬鵬投保金額高達十四億元，廠房建築物只是一小部分而已，絕對多數的金額應該是機具設備。

拱祥生表示，電子業的投資動輒數十億元甚至數百億元，相較之下，廠房所佔整體成本並不高，以台積電為例，一個廠就投資上千億元，廠房建置費可能只有五十億元，建議興建廠房時可使用更多增加防火時效的耐火建材，或許建築成本會增加十億元，對投資五十億元的廠房是不低的成本，但相對於千億元的投資，則是微乎其微。