〈北部〉鄉代促吉安溪加蓋 吉安鄉長說不

2018-05-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區溪流加蓋上癮了嗎？繼花蓮市區溝仔尾被縣府加蓋準備興建「日出香榭大道」後，吉安鄉民代表黃登科在代表會質詢時，也希望吉安溪其中一小段能夠加蓋銜接中央路，當停車場或夜市使用，鄉長黃馨回應，廿多年前吉安溪鐵橋附近加蓋過一小段，後來被颱風洪水沖毀，她認為吉安溪不適宜加蓋。

新增空間 黃登科：做夜市或停車位

黃登科在鄉政總質詢時，要求鄉公所重視貫穿吉安鄉的吉安溪整體活化與利用。他說，從中華路的荳蘭橋開始往上到中央路這段的吉安溪，在不影響排水的情況下，建議公所可以考慮從人行道往河面延伸或者全部加蓋，新增的河上空間，可做為觀光夜市或水綠空間，並規劃停車位，既有租金收入、又可帶來人潮，增加多項商機。

黃登科認為，吉安溪兩旁都是人口密集的村，又靠近勝安宮、慈惠堂宗教聖地，逢年過節外縣市遊客很多，建議鄉公所依不同區域特性做分段多元利用與規畫，除了下遊鄰近市區部分延伸或加蓋，目前上游水質良好，可分成幾段攔水點做為划船，或類似親水公園的水上遊樂玩水設施，甚至出租給業者經營，成為吉安未來新景點。

颱風沒收 黃馨：20年前加蓋被漂流木沖毀

黃馨說，二十多年前陳清水擔任地方首長時，曾在吉安溪鐵橋段加蓋，當時是希望方便勝安宮與周邊社區停車，但颱風一來，加蓋處被漂流木沖毀；河川不只是排水功能，還能抑制城市溫度，也是生態指標，更是活化城市的綠水，韓國清溪川經整治後，已經成為國際景觀，但是七腳川溪目前有五個單位管理，包括河川局、九河局、林務局、水保局、花蓮縣政府，七腳川溪的多元利用更要慎重規劃，更要考量到颱風期間大自然的力量與不確定性。

相對於之前縣府加蓋溝仔尾時，獲九成以上民意支持，鄉代加蓋吉安溪之議卻遭花蓮網友反對，網友意見認為：「許多國家都在盡力的保護當地天然資源，使溪流及河川能夠維護活化，不去想如何整治讓居民有良善運動的環境，只想著加蓋眼不見為淨，是怎麼了？」

  • 吉安鄉民代表黃登科在代表會質詢時，希望吉安溪市區中的一小段能向河中央延伸或加蓋當停車場或夜市使用。（記者王錦義攝）

    吉安鄉民代表黃登科在代表會質詢時，希望吉安溪市區中的一小段能向河中央延伸或加蓋當停車場或夜市使用。（記者王錦義攝）