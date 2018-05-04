〈北部〉鄉代促吉安溪加蓋 吉安鄉長說不

2018-05-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區溪流加蓋上癮了嗎？繼花蓮市區溝仔尾被縣府加蓋準備興建「日出香榭大道」後，吉安鄉民代表黃登科在代表會質詢時，也希望吉安溪其中一小段能夠加蓋銜接中央路，當停車場或夜市使用，鄉長黃馨回應，廿多年前吉安溪鐵橋附近加蓋過一小段，後來被颱風洪水沖毀，她認為吉安溪不適宜加蓋。

新增空間 黃登科：做夜市或停車位

黃登科在鄉政總質詢時，要求鄉公所重視貫穿吉安鄉的吉安溪整體活化與利用。他說，從中華路的荳蘭橋開始往上到中央路這段的吉安溪，在不影響排水的情況下，建議公所可以考慮從人行道往河面延伸或者全部加蓋，新增的河上空間，可做為觀光夜市或水綠空間，並規劃停車位，既有租金收入、又可帶來人潮，增加多項商機。

黃登科認為，吉安溪兩旁都是人口密集的村，又靠近勝安宮、慈惠堂宗教聖地，逢年過節外縣市遊客很多，建議鄉公所依不同區域特性做分段多元利用與規畫，除了下遊鄰近市區部分延伸或加蓋，目前上游水質良好，可分成幾段攔水點做為划船，或類似親水公園的水上遊樂玩水設施，甚至出租給業者經營，成為吉安未來新景點。

颱風沒收 黃馨：20年前加蓋被漂流木沖毀

黃馨說，二十多年前陳清水擔任地方首長時，曾在吉安溪鐵橋段加蓋，當時是希望方便勝安宮與周邊社區停車，但颱風一來，加蓋處被漂流木沖毀；河川不只是排水功能，還能抑制城市溫度，也是生態指標，更是活化城市的綠水，韓國清溪川經整治後，已經成為國際景觀，但是七腳川溪目前有五個單位管理，包括河川局、九河局、林務局、水保局、花蓮縣政府，七腳川溪的多元利用更要慎重規劃，更要考量到颱風期間大自然的力量與不確定性。

相對於之前縣府加蓋溝仔尾時，獲九成以上民意支持，鄉代加蓋吉安溪之議卻遭花蓮網友反對，網友意見認為：「許多國家都在盡力的保護當地天然資源，使溪流及河川能夠維護活化，不去想如何整治讓居民有良善運動的環境，只想著加蓋眼不見為淨，是怎麼了？」