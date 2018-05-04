〈北部〉逾半球員是新手 成軍三年宜中男排奪首冠

2018-05-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國立宜蘭高中排球隊上週在全國高中排球乙級聯賽展現拚勁及韌性，以二比一擊敗對手育達商職，摘下球隊成軍三年來首冠，跌破不少人眼鏡。宜中校長王垠表示，宜中學生基本功紮實，臨場表現及心理素質佳，成為奪冠的關鍵。

曾獲高中乙級亞軍 沈寂近20年

宜蘭高中排球隊曾在八十一學年度拿下高中甲級第六名，八十、八十五學年奪高中乙級亞軍，後因球員人數不足，加上教育部鼓勵學校發展其他特色，宜中排球隊轉為社團性質，形同陷入「休眠狀態」。

前年當時的高一學生蘇侯瑞，偕同高二學長游鎮豪，號召學長、學弟、同學重組球隊，拜託排球社團老師賴志遠擔任教練，讓沈寂近廿年的排球隊，重新燃起熱血。

從零開始 16球員僅5人國中打過

排球隊現有十六名隊員，其中只有五人曾在國中打過排球，其他人是上高中才接觸，相較其他乙組強隊，重新出發的宜中排球隊幾乎從零開始。

排球隊每週二、四、六撥出四小時集訓，鍛練體力、耐力及默契，苦練終有收穫，一○四、一○五學年，分別在乙組拿下第七名、第五名。這次全國高中排球乙級聯賽去年十二月起開打，宜中一路過關斬將，儘管預賽曾輸給育達商職，仍拚進最終戰，四月廿五日在高雄市前鎮高中的冠軍賽，再度遭逢強敵育達，宜中終場以二比一成績抱回金盃。

起步雖晚求勝心強 打敗預賽對手

「這個冠軍，真的是得來不易」賴志遠說，宜中排球隊許多球員起步晚，平時以課業為優先，利用課餘時間練球，因對冠軍的渴望，每人求勝心高，最後終於如願摘冠。

「奪冠真的很爽！」排球隊隊長蘇侯瑞說，參賽的每支隊伍都很強悍，賽前一刻都不敢鬆懈，隊員很拚，也很冷靜，在冠軍決戰中，報了預賽敗給育達的一箭之仇。