〈北部〉新豐王爺橋改建封閉 公告改道路線

2018-05-04

預計28日封閉施工至11月初

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉王爺橋改建工程昨天動土，預計廿八日封閉橋樑施工至十一月初，縣府公告封路改道路線。

縣府工務處表示，新豐鄉竹一線上的王爺橋，為連接市區至台十五濱海公路及台六十一西濱快速公路的要道，使用逾卅六年，車流量大，承載力不足，加上車道窄小，汽機車混合易發生危險，改建刻不容緩。

新橋將以鋼構I型樑搭配RC橋面板設計，以鋼板包覆補強提升耐震強度並整修引道路面。工程總經費四千六百六十萬元，預計十一月廿四日完工。

施工期間有三條改道路線如下：

●市區→振興路→新和路：振興路最窄處小型車無法會車，適合機車或離峰時段行駛小型車。

●市區→新庄路→成德街→振興路→新和路：此路段無中央分隔線及較多彎曲路線，且路兩側住家較多，禁止大型貨車行駛。

●台一線→新庄路→市區→永寧街→台十五線：全線道路較寬及有完整車道分隔線，適合各型車輛由台一線經新豐市區疏散至鳳鼻隧道口銜接台十五線通行。

此外，新竹縣政府明天將在竹東藝術村辦理客家桐花祭開幕式，警方當天上午九點到晚間九點，封閉竹東鎮東林路一九四巷竹東火車站前廣場至沿河街口路段進行交通管制。

警方提醒，汽、機車可停放到竹東火車站後方收費停車場、河濱公園停車場，如果停車場不敷使用，可緊靠沿河街路邊停放。