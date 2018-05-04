〈北部〉聯外路斷 南庄桂竹筍收購量恐創新低

2018-05-04

目前僅8000多斤 農會估創20年最少

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉為桂竹筍重要產地，往年四月初就進入盛產期，但今年受暖冬影響，再加上鹿山、鹿湖地區的重要聯外道路中斷，導致桂竹筍難以運送，南庄鄉農會直至四月下旬才展開第一批加工作業，而往年平均日收購量最高可達兩萬斤，但今年目前為止僅收購八千多斤，農會估算今年收購量恐創近廿年新低。

往年桂竹筍約四月初進入產期，南庄鄉農會員工就會著手進行各項加工製作，但今年卻遲遲等不到桂竹筍，除因氣候異常，導致產期延後，最大的影響在於鹿山、鹿湖持續性嚴重山崩，筍農採收的桂竹筍卻苦無道路通行運送，僅能靠人力跋山涉水揹送，使得農會收購數量大跌。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，往年南庄桂竹筍年產量平均約三、四十萬斤，去年受暖冬影響幾乎砍半僅剩廿萬斤，而今年情況更慘，從上月底至今，總收購量僅八千多斤。而桂竹筍產季僅一個月左右，預估今年產量恐創廿年來新低。

收購價提高 每台斤為24元

雖然農會已將每台斤收購價較去年提高九元，每台斤為二十四元，售價也微幅調漲，兩台斤真空包裝較去年貴十元。但有筍農說，以人力走古道將桂竹筍運出，不但數量有限，且花費的人工、時間成本太高，即便順利運出販售也恐入不敷出。

苗縣府擬規劃替代道路運送作物

而關於山崩以致苗廿一支線的鹿湖、鹿山及三○一農路道路中斷問題，苗栗縣政府與南庄鄉公所也多次會勘研商對策，目前將由鄉公所請廠商先行開設簡易便道，暫時提供農物資運送。

原農路佈滿碎石，道路柔腸寸斷，比皓明隧道口也被巨石封阻，在山崩情況未緩解前暫難搶通。苗縣府擬規劃替代道路，除讓居民能安心通行，也保證未來桂竹筍、高麗菜、甜柿等作物等順利運送，不致影響山區居民生計。