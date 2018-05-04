〈北部〉《桃園》羅浮溫泉被質疑假溫泉 觀旅局：原汁原湯

2018-05-04

加熱至42度 戶外泡腳池難免降溫

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局在復興區開鑿羅浮溫泉設置泡腳池，吸引不少遊客前往體驗。市府原住民族行政局昨在市議會工作報告時，被多名市議員指溫泉溫度僅攝氏三十七．三度，酸說根本就是「冷泉」，還得靠加熱，質疑是「假溫泉」；對此，原民局長林日龍強調，溫泉絕對不假；觀旅局長楊勝評也拍胸脯保證，羅浮溫泉完全無稀釋，是原汁原湯，「正港」的優質溫泉。

市議員劉茂群、林政賢、周玉琴及舒翠玲等人，昨都對羅浮溫泉溫度不夠高問題表達關切，認為地底溫泉溫度約為攝氏六十到七十度間，抽到地面上溫度維持至少在五十度左右，到水池後也能保持四十二度，但羅浮溫泉卻得加熱，根本就是欺騙遊客。

對此，楊勝評拿出羅浮一號井的檢測報告指出，桃園羅浮一號井深度為一○○一公尺，每日最大出水量為一五○噸，安全出水量為每日一一○噸，溫泉出水口測量溫度為三十七．三度，完全符合溫泉卅度以上的定義。

楊勝評解釋，羅浮泡腳池因設計為戶外開放式的溫泉體驗，自然會降溫，遊客泡腳時感受到溫度已降到卅度左右，為讓民眾有更好的溫泉體驗與舒適的感受，因此將溫泉直接加熱至四十二度，並強調溫泉完全沒稀釋過，其泉質為碳酸氫鹽泉，與烏來溫泉、谷關溫泉、知本溫泉、礁溪溫泉的泉質相同，保證提供的是原汁原湯，「正港」的優質溫泉。