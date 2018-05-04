〈中部〉男大生當志工猥褻男童 判刑4年

2018-05-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀台中市某國立大學的施姓男大學生，修習學校的「社會服務課程」學分，在中市一所國小當志工，卻於二○一三年至二○一六年間，強制猥褻兩名男學童，還將學童帶回家觀賞色情片，甚至在國小學校教室內，趁課後輔導機會猥褻，或把學童雙手綑綁大玩SM，直到校方發現其中一名男童的臉書，有衣不蔽體的其他兒童照片，進而發覺猥褻犯行，施男辯稱不是猥褻，只構成性騷擾，法院不採信，依加重強制猥褻罪判處徒刑四年。

判決書指出，施姓男大生從二○一二年起，到中市一所國小當志工，藉此取得學校的「社會服務課程」學分，不料，一名男童的導師，卻在二○一六年四月，發現男童的臉書內，張貼多張其他男童清涼照片，感覺怪異而詢問，才得知施男不但帶男學童返家看色情片，還猥褻男學童。

檢察官清查之後，認定施男猥褻五名男童而起訴，台中地院審理時，施男的委任律師辯護說，施男不是強制猥褻，而是趁學童不備時觸摸下體，僅構成性騷擾，不過，一審卻認為，施男對五名被害男學童中的二人，有直接「觸摸尿尿的地方」，這已非性騷擾，而是觸犯對未滿十四歲男童犯下加重強制猥褻罪，據此判處徒刑四年，至於其他三名男學童，僅構成性騷擾，性騷擾是告訴乃論罪，三名學童父母親沒有在事發半年內提出告訴，法院只能判處無罪。

施男不服判決上訴二審，他承認性騷擾，但仍堅稱沒有強制猥褻，聲明從輕量刑，台中高分院卻認為，施男空言否認犯行，一審量刑適當，據此駁回上訴，可再上訴三審。