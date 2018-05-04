〈中部〉願給200萬 保時捷哥︰換車商關1天

2018-05-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕前天傍晚因不滿保時捷台中店訂車有誤，還寄存證信函要沒收二百多萬元訂金，憤而開市價近四百萬元的保時捷凱燕，撞入營業展示大廳的朱姓男子，昨天中午被台中地檢署釋放後，又返回台中店現場，與主管談判購車爭議，他豪氣說，車商如沒收二百萬元訂金，證明車商拗他，「我可以給你們（保時捷）二百萬元，換你們（保時捷主管）進去關一天」。

一夕爆紅，被網友戲稱「保時捷哥」或「凱燕哥」的朱男，昨天上午被警方依公共危險罪、恐嚇罪、殺人未遂與毀損罪嫌移送地檢署時，宣稱「不是故意」，是要閃避闖紅燈的人車而不慎撞入，台中地檢署昨天中午裁定限制住居釋回，他立即「重返現場」，把保時捷台中店員工嚇壞，中市警局四分局大墩派出所接獲「他又來了」的報案，派遣四名員警馳抵，確認他只是要談購車糾紛和解，隨即撤離。

朱男與保時捷台中店談判未成後，接受媒體採訪時仍恨意未消，他說「認錯，以後人家還會買，不認錯，以後誰敢向他們買車？」「我買車買到被玩弄，買到警局被關一天」，保時捷台中店只願意折廿萬元，「我又不是乞丐」，他願意給二百萬元，換車商主管到警局關一天。

朱男仍希望以原訂七百多萬元，購入包含4D底盤配備的Panamera，他強調，自己成為全國的笑談，並被警察上手銬關一夜，希望保時捷台中店能給他圓滿交代，但對方卻「沒有誠意」，他還豪氣說，二百多萬元給對方沒收，證明車商拗他，對此，保時捷台中店拒訪。