〈中部〉改善高美濕地門面 拆除攤販違建

2018-05-04

占用國產署經管土地 輔導另地設攤

〔記者張菁雅／台中報導〕高美濕地已成為國際知名觀光景點，濕地前方的美堤街沿線土地，為財政部國有財產署經管，長期被攤販占用，並搭蓋違建，為改善高美濕地門面的景觀，市府經過不斷溝通、宣導，已將十八攤違建拆除完畢，並輔導攤販轉到高美濕地燈塔區前方空地合法設攤，今天就能重新營業。

經發局表示，高美濕地美堤街沿線高西段四九一、五二九、五三六、五三八、五四二等地號土地，屬財政部國有財產署經管土地，長期被攤販占用，並搭蓋鐵皮、棚架等建築物，都發局已完成違章建築物查報程序，經發局也在三月廿九日逐攤張貼公告，多次向占用人宣導應於四月廿八日前自行拆除。

經發局指出，上述地點共有十八攤，半數以上違建已由占用人自行拆除，其餘違建由都發局出動機具拆除，騰空後的國有土地，後續將由建設局進行綠美化工程。

所有違建昨天都處理完畢，經發局同步展開攤販安置作業，將分兩階段安置，在地攤販將移至高美濕地燈塔區前方空地，規劃以貨櫃作為永久攤位，已完成攤位位置抽籤；外地攤販則將等未來高美濕地第二停車場農夫市集營運後，再依攤販進駐意願協助申請攤位。

經發局也說，因設置貨櫃必須申請臨時建築物執照，燈塔區前方空地目前先以搭帳篷方式營業，今天就能完成設置，這裡可以容納十五攤，進駐攤販必須繳納租金，由於這裡也是國有地，該局還在與國產署計算租金金額。