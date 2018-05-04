〈中部〉大廚義煮軍 養護之家辦千歲宴

2018-05-04

體貼長輩 美食去骨磨泥

〔記者蔡淑媛／台中報導〕卅二位知名飯店大廚組成義煮大軍，昨在母親節前夕，到東區養護之家舉行千歲宴，宴請一百一十位年長者，以養生食材，烹調「澎派」美食，還貼心為吞嚥困難的長輩去骨磨泥，佳餚入口即化，連裝有鼻胃管的阿公都開心地喝完一碗湯，享受幸福美味。

來自全國各地知名大廚組成「廚師環島行膳趣」，十年來至少每年一次到養護之家、育幼院或偏鄉國小等義煮，近來連續三年在台中為養護之家的長輩辦桌，尋找當地新鮮食材、設計菜色和烹煮，還自備宴客桌椅，送進養護之家，穿上廚師服為長輩餐桌服務，端上熱騰騰、香噴噴的美食，幫忙送餐、餵食。

養護之家的長者以行動不便者居多，平日吃飯皆只能坐在輪椅上獨自用餐，這次千歲宴辦桌活動，讓長期住在養老院的長輩在母親節前重溫一家人吃飯團圓的感覺。

端9道佳餚 以24孝入名

號召義煮的寶麗金餐飲集團廚藝總監池一明說，千歲宴準備九道佳餚，皆為長輩牙口不好和營養需求計畫，且以廿四孝入名，像「棄官尋母薑黃雞」特別選用薑黃入菜和去骨雞肉，容易入口又營養，還有「湧泉躍鮮忘憂雞」以有母親花、忘憂草之稱的金針花加上佛手瓜（福壽瓜）燉雞湯，好吃又有意義。

來自寶麗金餐廳、福華、涵碧樓等飯店的大廚，從上午七點就到養護之家備料、烹煮，準備的餐廳顧慮到長輩飲食，少油、少鹽、多膳食纖維，還去骨磨泥，讓佳餚入口即化，池一明說，自小是阿嬤帶大，看到長輩吃得開心很滿足，再累都值得。

家園護理之家負責人聶玉美表示，在廚師們巧手料理下，食材軟嫩易吞食，對於臥床不便的長者，也方便飲食，感謝廚師們的愛心。