〈中部〉日月潭遊湖精緻化 推咖啡、下午茶

2018-05-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭遊湖最低門檻票價將於七月上路，近期船家積極規劃加值服務，推出下午茶套裝行程，讓遊湖除了導覽解說，還能品嘗糕點、紅茶等，而船艙環境還用花藝點綴，營造不一樣的旅遊體驗，盼以多元服務，再創遊湖藍海商機。

日月潭遊艇公會表示，近期除了規劃下午茶遊船外，也會有咖啡主題遊船，讓遊客在船上品嘗各式咖啡，一邊欣賞湖光山色，一邊享受咖啡輕食，並將推出試遊行程，廣納意見把加值服務做得更完善，待暑假最低票價三百元至一千五百元票價區間上路後，就有不同等級的票價與服務讓遊客選擇，盼打破削價競爭的惡性循環，讓遊湖品質與票價回歸合理與穩定。

惟有民眾卻提出質疑，認為門檻票價是變相漲價，因現有遊湖票價，早就因業者搶客，以及俗稱「小蜜蜂」的船票兜售業者，票價殺到剩一、二百元，但未來卻要付更多代價才能遊湖，甚至是下午茶等。

對此，公會則說，三百元其實是一九九七年就制定的遊湖原價，近年因削價亂象，才讓遊湖出現搶客飆船問題，品質大受影響，而兜售搶客也使票價紊亂，甚至出現同船遊客，但各自購買的票價卻不同，引發糾紛。

南投縣政府觀光處指出，三百元門檻票價其實就是原價，並沒有調漲，過去削價時代，導致遊湖行程變得匆忙，導覽解說服務不佳，甚至省略乾脆不做，讓日月潭優美景緻與故事成為犧牲品，盼透過門檻票價導正亂象，並以分級服務開拓高價市場，重塑日月潭遊湖產業。