〈中部〉免費電腦斷層肺癌篩檢 彰縣1600名額

2018-05-04

55至74歲 到衛生所登記初檢

〔記者張聰秋／彰化報導〕肺腺癌初期難發現，彰縣內五家公私立醫院特別贊助縣府推動「低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫」，提供一六○○個名額，讓設籍縣民、五十五歲到七十四歲的老菸槍、居住在空污高曝露區有肺癌家族史的民眾，免費接受電腦斷層篩檢，本週計畫剛上路，民眾詢問踴躍。

低劑量電腦斷層是篩檢早期肺癌的利器，坊間自費檢查單項每次從三五○○元到六、七○○○元不等，縣府結合民間資源推動篩檢計畫，讓肺癌高危險群一毛錢都不用花。

彰化縣癌症衛教關懷學會理事長李武波醫師指出，二○一六年彰化縣十大癌症死亡率，氣管、支氣管和肺癌都高居第一，其中，男生全國男性肺癌死亡率排名第三，僅次於雲林、嘉縣，且男生肺癌在十年平均死亡率也排名全國第四。

彰基醫療長林慶雄說，一公分以上的肺癌腫瘤，可經由X光檢查篩檢發現，做低劑量電腦斷層可揪出○．三公分到○．五公分腫瘤。

衛生局保健科長姚玉津表示，民眾到衛生所登記，接受一氧化碳檢測與抽菸包數與菸史調查，初篩通過再安排到醫院接受免費的低劑量電腦斷層肺癌篩檢，額滿為止。

五家醫院分別是彰化基督教醫院體系四○○個名額（包含彰基、鹿基、二基）、秀傳體系三○○個名額（彰化、彰濱）、員榮體系五○○個名額（員榮、員生）、衛福部彰化醫院三○○個名額，以及洪宗鄰醫院一○○個名額，空污高曝露區為受台中火力發電廠影響的和美鎮、伸港鄉、線西鄉，以及受台塑麥寮六輕影響的大城鄉，四鄉鎮縣民沒有十年以上的抽菸史，但有肺癌家族史也可受檢。

另外，彰基與台積電合作推出「康西計畫」的低劑量電腦斷層肺癌免費篩檢活動，經費台積電員工捐款共三三三萬一九一六元，由鹿港基督教醫院針對彰化縣、南投縣、台中市、雲林縣，四縣市低收入戶、中低收入戶、高風險族群進行篩檢，第一階段開放五○○名，總目標三○○○名。