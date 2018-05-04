〈中部〉繁星入學亮眼》虎高吳婷茹 上台大醫科榜首

2018-05-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕家住四湖的吳婷茹，因為偏鄉醫療資源缺乏，從小看著阿公生病只能找密醫看病，二年前病逝，堅定她當醫生的意念，繁星放榜錄取台大醫學系全國榜首，告慰阿公在天之靈。

虎尾高中多元入學，第一波放榜就打破該校歷年紀錄，截至昨天已有九人上台大，九人次錄取各校醫學系，其中一人台大醫學系全國榜首，台大、清大、交大、成大、政大等知名國立大學的學生已超過六十人，成績耀眼。

吳婷茹父母都任職農會，高中三年都是全班第一名，課餘還在醫院當志工，努力朝醫生之路邁進，她獲知繁星錄取台大醫學系榜首，開心不已，希望能成為幫助家鄉醫病也醫心的好醫生。

吳婷茹班導師周明鴻肯定她踏實、穩定，平日努力不懈，還鼓勵其他同學，熱情、善解人意、人緣好，拿下全國榜首，他一點都不意外。

吳婷茹錄取台大醫學系榜首是該校也是雲林第一人，同時還錄取台北醫學大學、長庚大學、輔仁大學醫學系，另有王湘晴中國醫藥大學、輔仁大學醫學系；謝承熹中國醫藥大學、高雄醫學大學醫學系 ；王建勳國防醫學院醫學系，另有六人次錄取中醫系或牙醫系。

此外，許煌浚、洪子祐、林云心、翁榆竣、李凱馨、朱灝宇、黃楷晴、郭懷尹都是準台大新鮮人，黃楷晴還是台大生命科學系榜首。