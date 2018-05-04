〈中部〉台大申請入學》父修車母務農 嘉中生拚進台大醫科

2018-05-04

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、曾迺強／嘉義報導〕父親是汽車板金黑手師傅、母親務農種芭樂，嘉義高中學生賴韋翰是嘉縣鄉下囝仔，他了解自己家庭環境，雙親溫暖的支持讓他更加用功讀書，準備申請大學入學備審資料及面試期間，一度讓他質疑制度對窮人家小孩不公平，有學校師長及同儕的支持解惑，台大醫科申請入學放榜，他拚進錄取名單，昨天感恩說：「父母一定也為我感到驕傲！」

賴韋翰說，他在農村長大，生活經驗比不上有錢人家的小孩，知道自己不是最優秀的，更加努力用功，他謙稱能錄取台大醫科，「運氣很重要」，可能跟父親當選今年村內宮廟的「爐主」有關。

嘉中14人錄取 3人醫學系

台大申請入學榜單前天公布，嘉中共有十四人錄取，其中，賴韋翰、朱耿宏、王智楷錄取台大醫科，父母都是醫事放射師的王智楷同時錄取陽明醫科，成醫科雙冠王。

王智楷說，嘉中有學長姊把應試經驗傳承學弟妹的優良傳統，在申請入學之路，感謝師長指導，同學們一起打團體戰，互相鼓勵，考前每天到校自主練習口試、英語會話。

嘉女5人、協同中學13人

嘉義女中有張愷井等五人錄取台大，其中，楊善涵同時錄取園藝暨景觀學系及森林環境暨資源學系；嘉義縣私立協同中學十三人錄取台大，其中，楊曜駿、吳璉昀錄取台大醫科；嘉義縣立竹崎高中錄取台大人數再創佳績，外文系林盈萱、圖書資訊學系許汶如與中文系吳升湧。

吳升湧從小廣泛閱讀國學常識，養成閱讀習慣，餘暇打羽球、慢跑，強化專注力，學測前與同學共組讀書會，藉相互出題測驗，提高學習效率，學測成績六十六級分，國文達滿級分，申請入學如願錄取台大中文。