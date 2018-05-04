〈中部〉驚豔豐原安康段社宅 總統體驗「共好」

2018-05-04

小英上任後 全國首個完工社宅

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原安康段社會住宅去年底完工，是總統蔡英文上任後，全國第一個完工的社會住宅，自四月十九日陸續有一六八戶四○六名居民遷入，蔡英文三日前往社宅視察，體驗安康好客廳、好鄰安康店、在地保健室等共好空間，了解住戶居住狀況與訴求，盼年輕人可放心成家立業並提高生育率，降低台灣少子化問題。

豐原安康段社會住宅總共有兩百戶一至三房型，因為地點緊鄰豐原市中心，約一千七百人申請，中籤率約十一％，昨日包括台中市長林佳龍、伊甸基金會董事長成亮、中國醫大附設醫院院長周德陽等人陪同蔡英文視察。

引入社福、醫療、社造等服務

台中市施工中的社宅，大里社宅兩百戶預計今年底完工，太平社宅三百戶明年底完工；市府都發局長王俊傑指出，共好計畫有別於其他五都，透過引入社福、醫療、青年育成與社造等服務資源，讓居民有更安全穩定的生活環境。

總統蔡英文致詞時幽默表示，市府團隊王俊傑等人的頭髮怎麼都白了，相信社會住宅對市府是很大的挑戰，引起眾人莞爾。她曾在豐原住過一段時間，當時居住的大樓屬中上等級住宅，而豐原安康社宅等級感覺跟她住的那一棟差不多，真的很驚豔。年輕人住進社宅，除可降低經濟壓力，也可就近照顧家人，這種嶄新且對年輕人友善的住宅模式，已在好幾個縣市推動。她對台中市融入長照、幼托、青年創業及社區營造等多元功能的共好社宅，抱持著很大的期待。

市長林佳龍指出，豐原安康段社會住宅是台中市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早落成的社會住宅，市府將其定位為「共好社宅」，共好空間包括「安康好客廳」，每季規劃不同的主題活動，透過手工藝、一家一菜、休閒運動等社群活動，拉近社宅居民距離；擁有中、西醫義診及健康諮詢、個人智慧化管理的「在地保健室」；以及二手書、玩具等共好資源募集平台「好鄰安康店」等。