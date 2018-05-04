〈中部〉（南投）3.5億改造東埔溫泉 飛天水管地下化

2018-05-04

建溫泉蓄水池闢觀景步道

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投信義鄉東埔溫泉區，是國內老牌溫泉聖地之一，經南投縣政府提報為前瞻基礎建設亮點計畫，三．五億元經費已獲中央核定；縣長林明溱表示，將利用這筆經費將東埔溫泉管線地下化，並設蓄水池統一供應溫泉水，改善溫泉區雜亂的飛天水管亂象，同時整修現有東埔停車場，做為多目標功能使用，另施設觀景步道，重新改造東埔溫泉區。

東埔溫泉自日治時期就有溫泉浴場，之後開放才逐漸聞名全國，也因當地位在省道台廿一線玉山景觀路旁，不論造訪玉山園區或八通關古道，都是必經之地，附近景區有彩虹吊橋，途經情人谷，還有彩虹瀑布，以及八通關古道的父不知子斷崖、雲龍瀑布等風景名勝。

管線殺風景 業者力挺整頓

對於溫泉管線整頓，東埔業者大表認同，過去因缺乏整頓，導致從彩虹瀑布一直到彩虹吊橋沿路步道，都可見大量管線凌空而過，不僅風景區變得難看，遊客也會不慎撞到，樂見縣府下責任積極整頓。

縣府工務處長陳錫梧表示，東埔溫泉區管線凌亂，水管、溫泉管、電線、電纜曝露在路旁，水管甚至橫過路面天際線，未來將全數埋到地下，改變溫泉區景觀。

他說，中央已核定東埔溫泉區整建計畫，預計從二○一八年至二○二○年止，投入三億五千萬元，辦理管線地下化等溫泉景觀工程，其中五千七百萬由縣府自籌。

林明溱指出，改善東埔溫泉區管線，希望當地更進步，之後也會研擬興建溫泉蓄水池，透過管線進入溫泉飯店，不僅能改善景觀，也能收取溫泉費充實縣庫。

縣府也說，提報營建署亮點計畫，將進行東埔溫泉區觀光市街整理，包括人文地景、街道設施、無障礙環境、天空纜線整理等，盼藉此讓溫泉區永續經營。