〈中部〉角逐斗六市長 國民黨林聖爵對戰民進黨林慧如

2018-05-04

地方傳有第三組人馬

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部昨天確定提名現任縣議員林聖爵參選下屆斗六市長，對決民進黨徵召前雲林縣政府農業處長林慧如，地方盛傳除藍、綠對決外，還可能有第三組人馬參與角逐。

辦全民調 楊鎮文棄選

國民黨斗六市長提名初選原有前斗六市長楊鎮文、林聖爵二人登記，初步協調未成，昨天辦理全民調登記，林聖爵由大批支持者陪同一早到黨部完成登記，楊鎮文十一點半也抵達黨部，但幾經思考，最後棄選。

國民黨雲林縣黨部主委林文進表示，依黨部提名辦法確定提名林聖爵，報請黨中央核備，請黨員大團結支持林聖爵，延續斗六市優質藍色執政。

民進黨上月完成徵召林慧如參選斗六市長，林慧如也於月底辭去農業處長，全力備戰。

政壇人士指出，林聖爵從基層出身，擔任過市民代表、縣議員，服務扎實，基層實力雄厚；林慧如擔任過縣議員、古坑鄉長，施政、服務都獲得極高評價，而斗六市是雲林縣最大票倉，也是首善之區，兩黨勢必力拚勝選，選戰激烈可期。

該名人士也說，除傳統藍綠對決，地方也盛傳有第三勢力結合，準備加入戰局，成為選戰變數，值得觀察。

林聖爵強調，他長期深耕基層，熟悉斗六市的需求與市民需要，全力爭取市民支持，延續市長謝淑亞優質的執政績效；林慧如則表示，斗六是雲林首府，進步美麗的城市，她會全力以赴爭取斗六市民青睞，為市民服務。