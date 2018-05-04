〈中部〉嘉市新火化場聯外道有譜 議員促解爭議

2018-05-04

啟用已7年 尚未完成法定程序

〔記者林宜樟／嘉義報導〕坐落於嘉義縣水上鄉供縣市居民共用的嘉義市新火化場，自二○一二年啟用至今七年，先前因牛稠埔公墓區聯外道嘉一三八線拓寬及新火化場回饋金問題，縣市政府談不攏，造成新火化場早已啟用，卻遲未公告啟用完成法定程序，如今嘉一三八線拓寬已獲中央經費奧援，上月舉辦用地公聽會，昨天縣議員林緗亭、陳柏麟皆要求縣市政府應儘速處理新火化場問題，避免損及民眾權益。

張花冠︰將在雲嘉嘉平台討論

對此，嘉義縣長張花冠回應說，此案仍須與縣議會溝通，並將在八月舉行的「雲嘉嘉聯合治理會報平台」討論。嘉義市民政處長吳芯榆說，新火化場未完成法定公告啟用程序，無法申請經費改善殯葬設施，若再延遲公告，對縣市民眾都是損失，會再與縣府溝通，尋求最佳解決方案。

林緗亭認為，新火化場違法運轉至今，被內政部列管閒置設施，每年列入檢討，如今嘉一三八線拓寬案於四月二十日在水上鄉舉辦用地取得公聽會，道路拓寬案既然已定案，新火化場爭議也應儘快解決，若長期無法改善設備，恐損及民眾權益。

陳柏麟說，新火化場只有設置處水上鄉南鄉村有回饋金，但殯葬車隊長期對中埔鄉三和地區（和興、和睦、和美等三村）造成交通、噪音等污染，他曾提案請縣府向市府提出編列三和地區回饋金，但至今無下文，將在六月初議會定期會再度提案，若市府無善意回應，會有進一步行動。

嘉市府︰尚無編列回饋金計畫

吳芯榆說，許多殯葬車隊行經台八十二線東西向快速道路，未經過三和地區，新火化場有三十三％為嘉義市民使用，五十七％為嘉義縣民使用，其餘十％為雲林、台南鄉親使用，嘉義縣民使用比例高，市府尚無編列回饋金計畫。