〈南部〉（台南）幼兒園涉虐童輕罰 議員送恐龍諷教局

2018-05-03

〔記者蔡文居／台南報導〕永康一家幼兒園日前被爆老師涉嫌拖拉小孩、關禁閉不給水喝，造成小孩身心受創，被教育局開罰三萬元。市議員林燕祝昨天總質詢時，帶來一隻玩具「恐龍」送給教育局長陳修平，以此嘲諷她是「恐龍局長」。

對議員送恐龍嘲諷一事，陳修平表示，全案依法行政，除了積極稽查，並且在法令範圍做出最重懲處，也多次向議員說明，仍未能獲得理解，感到無奈，但強調絕無怠惰疏忽之情事，至於議員問政方式，僅能尊重。

受害家長也向代理市長李孟諺陳情，希望這種事情不要再發生。李孟諺表示，未來會加強聯合稽查。

林燕祝昨天質詢時，十餘名受害家長也到議會旁聽，並高舉「恐龍教育局長」、「縱容、包庇、無能」、「業者推卸責任」等標語，對教育局的處理方式表達不滿。

林燕祝質疑，新皇家幼兒園涉嫌虐兒事件，造成受害小孩及家長身心俱疲，甚至還有家長、小孩到現在還在就醫看身心科，教育局竟然只處罰三萬，這不該停招嗎？教育局根本是包庇業者。

教局︰函請教育部修法提高罰鍰

教育局表示，該局已依幼兒教育及照顧法處以最重三萬元，對於現行法規則是先責令限期改善，且最高裁罰為三萬元，顯有寬貸業者且不符合社會期待，該局也已函請教育部修法從嚴，裁罰並限期改善，提高罰鍰自六萬至卅萬元。

新皇家楊姓負責人表示，該懲處、開罰的，都被懲處、開罰了，老師該離職的也都離職了，第一時間也跟家長道歉，並進行改善，也邀請家長一起參與監控，現在一切均已告一段落，靜待司法調查。