〈南部〉（台南）檢警調辦槍砲案 議員到場「關心」

2018-05-03

郭清華：選民服務

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南市檢、警、調一日兵分多路，破獲一起當鋪放款涉及恐嚇取財案件，不過卻傳出當警方將九名嫌犯及相關改造手槍、子彈帶回警局時，民進黨現任議員郭清華卻當場「關心」案情，有員警私下討論，初選時郭清華喊出正派清廉，怎會為這種案子到警察局？對此郭清華則簡短回應：「選民服務，謝謝。」

警方指出，主嫌王性子以當鋪放款並恐嚇取財的方式牟利，警方分別逮捕九人，並起出二把改造手槍、三十七發改造子彈，王男有毒品、重利、槍砲、竊盜等前科，曾多次服刑但越關越大尾，自組討債集團經營當鋪，只要被害人欠錢不還就叫小弟潑漆、掛布條討錢，還疑似向借款人展示「實力」，讓受害者有苦說不出。

警方調查發現，王男等人藏有改造手槍，一日兵分多路到當鋪、王男等共犯家搜索，起出手槍及子彈，王男旗下一名郭姓小弟坦承槍彈是他持有的。

王男落網後否認犯行，經複訊後，除王男旗下的郭姓小弟以五萬元交保，其他人等均無保請回。

當警方將嫌犯帶回分局後，市議員郭清華也一同進入分局「選民服務」，據了解，郭清華一知道該案是檢調在調查即轉身離去，檢調人員得知後私下表示，這種敏感案件，議員通常會用電話關切，不會本人到場，會繼續調查犯罪成員的人際關係。