〈南部〉（台南）司法博物館 室內彩霓驚豔

2018-05-03

〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟原台南地方法院（司法博物館）有個季節限定的隱藏版景象，每年春分及秋分前後，天氣晴朗的上午，就有機會在中央走廊的地面看到一道道室內彩霓，遊客不只可以拍攝彩霓，還可以將彩霓「穿」上身合照。而促成室內彩霓產生的原因，館內志工形容是「美麗的意外」。

司法博物館的中央走廊天花板有四座採光井，設計的主要用意是考量走廊無法透過窗戶採光，因此將陽光經由屋頂的天窗，導入採光井內，再藉由採光井內部東、西兩側各四塊相連的玻璃，將光線反射至走廊，減少燈管使用，具有綠能環保概念。不過，每到春分及秋分前後，由於太陽角度的變化，陽光經採光井折射後，會在地面上形成一道又一道的七色彩霓。

4至5月 9到11月 上午才看得到

導覽志工組長趙善權表示，彩霓出現的時間為每年四月中至五月中、九月中至十一月中，時間為每天上午九時至十二時，但仍須視實際天氣條件而定。

趙善權說，百年前的建築設計者設計採光井，應該只是想要將光線引進室內，沒想到卻意外形成室內彩霓，讓許多遊客感到驚豔，驚呼「好特別」，紛紛與彩霓合照，只要站在折射的位置，可以拍下將彩霓「穿」在身上的特別畫面，甚至可以多名同伴分別站在不同的採光井下，合力讓一道道彩霓「爬樓梯」。