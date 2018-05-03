〈南部〉望「梅」止渴 曾文水庫蓄水率剩6%

2018-05-03

〔記者萬于甄／台南報導〕台南曾文水庫蓄水率不斷下跌，目前僅剩六．五七％，有效蓄水量約二九七九萬噸，與上週有效蓄水量三六○五萬噸相比，少了六百多萬噸，相關單位除呼籲各界節約用水外，也期盼本週梅雨鋒面來臨時，所夾帶的降雨量能有效為水庫解渴。

全台最大的曾文水庫，目前水位標高約一八八公尺，有效蓄水量二九七九萬噸，蓄水率剩六．五七％，快跌破五％，部分水庫庫區都已長草，而近期天氣依舊炎熱，山區降雨量也少，更讓南部水情顯得岌岌可危。

去年底至今 降雨偏少

南水局指出，每年四月底至五月初為枯水期的尾聲，水位通常都會比較低，而根據氣象局統計，去年底至今的降雨量，平均值不到往年一半，目前曾文﹣烏山頭水庫合計蓄水率也僅有十三％，現在透過節約用水、區域調度方式管控水情。

本週與下週 估有鋒面

南水局表示，台南地區的水情燈號仍維持稍緊的綠燈，中央氣象局預估，本週四、五以及下週二、三都會有梅雨鋒面來襲，南水局會持續關注梅雨鋒面所夾帶的降雨量，另外，也會配合水利署，依氣候條件狀況，不排除實施人工增雨作業。

至於南化水庫，目前有效蓄水量約二八七八萬噸，蓄水率則來到三十．八二％，水位高度為一六四．一三公尺，與歷年同期相差不多；南水局仍呼籲民眾節約用水，希望達成五月底前不進入第三階段限水目標。