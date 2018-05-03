〈南部〉少康營區公園 地方建議命名小港森林公園

2018-05-03

預定十一月完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年九月動工的小港少康營區公園開闢工程，預定今年十一月完工，市議員陳信瑜昨邀請市府官員與小港里長對談，並提出命名為小港森林公園、設置共融式遊具等六項建議。

該處原為少康營區，高市府與地主台糖經過多年協商，劃設為八十九期重劃區，總面積二十三．二五公頃，可提供商業建築用地十．三八公頃，市府無償取得公共設施用地十二．四二公頃，包含公園用地十公頃，並將開闢區內五條計畫道路。

地方提六項建議

陳信瑜與小港區松金里里長沈添福等地方人士，催生公園多年，昨天提出六項建議，包括命名為小港森林公園、設置共融式遊具、興建小港行政中心、交通接駁點增加、增設基地華山路出口、分析植栽樹種等。

擬設共融式遊具

工務局長蔡長展表示，少康營區公園設有兩處主要出入口，也有服務中心，樹種包含風鈴木、大花紫薇等；南側的遊戲區規劃地形沙坑、迷宮花園，並導入共融式遊具；至於命名作業正在評估中。

針對是否在此興建小港行政中心，民政局副局長駱邦吉說，目前的小港區行政中心使用二十八年，還在堪用年限，未來將彙整地方意見再評估。

多位里長希望市府能在公園附近覓地，興建多功能活動中心或長青中心，蔡長展表示將進一步了解；松山里里長王美華則提醒公園旁的營口路，平時大型貨車穿梭，未來恐怕會更塞車。

里長們強調，小港區工廠林立、空污嚴重，未來的少康營區公園是「小港之肺」，民眾都期盼公園早日完工。養工處長吳瑞川說，公園預定今年十一月完工，但因汛期將屆，恐會影響施工，將全力趕工。