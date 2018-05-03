〈南部〉新式頭盔實彈測試 防護力優於中、美

2018-05-03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文要求三年更新單兵戰鬥裝備，其中新式頭盔不僅「補丁」，外界也質疑防護力差，重量未達應有標準，相當「落漆」。為此國防部昨天在二○五兵工廠公開進行實彈射擊及V50值測試，強調防護力優於中國、甚至美軍頭盔，補土則是為了美觀。

3年內完成換發8萬頂目標

國防部去年起陸續換發戰鬥部隊新式頭盔，目前已換發二萬五千頂，估計三年內完成八萬頂目標，昨天邀請媒體參訪製造頭盔的二○五兵工廠，開放壓製、切割、噴漆和組裝製程，並實際測量重量，結果新式頭盔最大的XL型號僅一．一二公斤，均比舊式的M十一．四公斤、Kevlar XP（功夫龍）一．六公斤還輕了約卅％。

最引起關切的防護力方面，軍方公開進行抗彈性（9mm彈藥）、V50值（破片模擬彈）測試釋疑。軍方指出，經測試V50值為2752英尺／秒，平均大於2600英尺／秒，比M1的900至1200英尺／秒高出許多，甚至比美軍ECH頭盔、大於2379或中國QFG-02頭盔、大於2066都來得高，9mm手槍彈無法貫穿，軍方強調「同重量（頭盔）防護力最強」。

國防部︰補土是為了美觀

至於用補土「補丁」，軍備局生產製造中心少將主任羅意中指出，純粹是為了頭盔外型美觀，是製程中一部份，不會影響抗彈性，他說，新式頭盔的良率為九十九．九％，不合格的就汰除，不會發放到部隊使用。

軍方指出，新式頭盔、抗彈板的材質為高分子量聚乙烯纖維，密度比水還低，所以重量輕，且受外界環境影響最小，例如不會因為紫外線照射而變色等，每頂價格近二萬元。