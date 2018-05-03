〈南部〉寄養媽媽11年 周文萍顧過9兒少

2018-05-03

獲選屏縣模範母親

〔記者羅欣貞／屏東報導〕周文萍與先生擔任屏東家扶中心寄養家庭十一年，前後照顧過九位兒少，總是用最大耐心與愛陪伴他們成長，今年獲選為屏東縣模範母親，將接受縣政府表揚。

周文萍表示，第一個安置的孩子，是自幼被遺棄在育幼院長達九年的女孩，剛到家裡時出現許多問題行為，不斷挑釁家人、破壞東西、傷害他人，但透過和學校老師合作，孩子逐漸放下戒心，重新相信別人，女孩在國小畢業時順利出養國外，當時還感性對她說「寄養家庭是她永遠的娘家」。

用愛與耐心 帶青春期孩子

至今照顧過的九名寄養兒少中，以青春期最多，這個階段的孩子照顧難度最高，但周文萍和家人總願意用最大的耐心與愛，和他們建立關係，並且堅持原則，透過生活常規培養自理能力，讓孩子在寄養期間學會自我保護，並將良好的生活習慣帶回原生家庭。

時尚又愛漂亮的周文萍，也很懂女孩的心思，常帶寄養兒少一起裝扮，讓她們從外表開始建立自信，假日也和孩子們出遊、做點心，鼓勵他們多參與活動。

四十四歲的周文萍自己有兩名女兒，分別就讀高中與大學，她笑說，每個離開的孩子，就像是自己種下的善良種子，現在逢年過節，常有寄養童回來探視她和家人，看到孩子們已能好好打理自己的人生，就是她持續寄養服務的最大動力。