〈南部〉（台南）熱天泡湯客減 關子嶺住宿推優惠

2018-05-03

〔記者王涵平／白河報導〕氣溫持續攀高，關子嶺溫泉區進入泡湯淡季，住房率下降，業者聯合推出優惠，呼籲民眾體驗在地生態旅遊，順道泡好湯、吃山產美食。

逢一超值半價

距離暑假還有兩個月，氣溫卻已居高不下，關子嶺溫泉區泡湯客減少，業者表示，事實上夏天泡湯也是養生方法之一，南市觀旅局與西拉雅管理處聯合九家溫泉業者，包括新紅葉溫泉山莊、儷泉溫泉會館、統茂溫泉會館、景大山莊、沐春湯宿、關子嶺泥礦溫泉山莊、關子嶺大旅社、儷景溫泉會館、林桂園石泉會館，推出「逢一泡湯／住宿超值半價優惠」，即日起至九月止，每月逢一（即一、十一、二十一、三十一日）皆可享泡湯或住宿半價優惠，詳情可查詢西拉雅國家風景區管理處網站https://www.siraya-nsa.gov.tw或各店家。

此外，搭配目前賞螢季，關子嶺三家業者包括芳谷溫泉小棧、明園溫泉別莊─泥漿溫泉民宿、沐春湯宿，與南寮社區合作推出平日住宿送賞螢體驗專案，是超高CP值的活動。

西拉雅管理處指出，交通部觀光局今年辦理台灣十大好湯選拔，關子嶺泥漿溫泉名列冠軍，關子嶺溫泉已有百年歷史，全台唯一泥漿溫泉，全數業者取得溫泉標章。

溫泉業者表示，關子嶺溫泉區周邊有好漢坡、火山碧雲寺、大仙寺、水火同源等景點，沿路有桶仔雞等山產美食，鄰近東山區咖啡、龍眼等農特產與小旅行，白河蓮花季開始，歡迎民眾前往一遊順道前往關子嶺泡湯。