〈南部〉（台南）官商合辦住房買1送1 消費者: 比訂房網貴

2018-05-03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府本月與四十家飯店業者合作推出「平日住房買一送一」的優惠活動，但推出後陸續有民眾反映，比訂房網還貴，甚至有業者先前自己官網推出的優惠都比這個住二晚一晚免費的優惠還便宜，質疑：難道是業者提高價格再來參加促銷？

觀旅局︰應該讓民眾感受到優惠

對此，有業者表示是加入了活動抽獎的成本概算，也有業者表示套裝內容不同，但也有業者強調參加活動的價格的確是史上最低，市府觀旅局則表示，現在的確資訊公開，有些業者讓民眾發現沒有撿到便宜，市府已將網友反映告訴各家業者，今年辦法已定且上路難更改，明年如果再續辦，起碼要讓參加官方活動的民眾，有物超所值的感覺。

飯店業者︰訂房網以廣告換低價

另據飯店業者分析，因為飯店跟訂房網是長期合作伙伴，有時訂房狀況差，訂房網會配合業者低價促銷給予首頁廣告以及平常網路廣告的優惠，這也是一種低價換廣告的意思，才會出現給訂房網更優惠價格的情況。

市府與民間業者合作推出的這項五月住房活動，等於是半價優惠，但卻引來心動的消費者質疑，有人直接在觀旅局台南旅遊官方臉書粉絲頁留言指出，一家參加市府促銷活動的中西區小型飯店四人房房價，發現市府活動買一晚送一晚的售價是三千六百元；某知名訂房網同房型兩晚是二千五百餘元，網路價足足便宜市府活動價近一千一百元。

另外也有網友提出類似的例子，有人質疑，如果訂房網訂房比官方活動還優惠，這到底是促進觀光還是反而讓政府公信力受損？官方應檢視參加活動的業者是否超過市場行情、變相加價？也有網友質疑這樣反而讓大家不想來，也讓人感到如果參加活動反而變呆子。

官方整合促銷 未強調是最低價

對此，觀旅局承辦單位表示，除了已經轉達民眾意見給各飯店，也強調去年第一次辦此活動獲得好評，今年才決定續辦，市府立場是協助業者行銷，讓更多旅客於五月淡季時到台南旅遊住宿，「促銷活動未強調是最低價」，只是整合飯店業聯合促銷優惠，給旅客另一種選擇。