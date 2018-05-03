〈南部〉54處閒置學校預定地活用 市府認同

2018-05-03

副市長︰彈性使用 細節須討論

〔記者王榮祥／高雄報導〕隨少子化趨勢及社區發展方向，原都市計畫的五十四處學校預定地閒置，屢屢引起議論；高市議員邱俊憲建議配合地方需求，積極善用相關空間，副市長史哲認同彈性使用方向，但細節須共同討論。

史哲同時提及，在彈性使用方向外，還要考慮經費問題，公共建設不可能無限制擴張，是否開放民間參與，恐怕是問題關鍵所在。

教育局 表達開放立場

學校預定地的「地主」教育局對此也表達開放立場，教育局長范巽綠指出，法令已經鬆綁，教育局很願意讓學校預定地有更多使用方向，這部分須跨局處商議。

范巽綠進一步表示，除支持學校預定地活化政策，還可參考歐洲國家作法，引進可拆解、移動式的建築體，讓學校預定地使用保有更多彈性，也能減少成本與維護負擔。

市議員邱俊憲昨質詢指出，隨少子化以及社區發展情況，在人口增加的社區裡，仍有些原都市計畫規範的學校預定地處於閒置狀態，相對於周遭熱絡發展，閒置情況常引發地方議論。

他表示，都市計畫公共設施用多目標使用辦法去年已經修法，讓還沒開發的學校預定地更有彈性使用方向，舉凡幼兒園、托嬰中心、老人教育訓練場、民眾活動中心、倉庫、商場等，都可透過合法程序，進入原來的學校預定地。

邱俊憲統計，教育局目前掌握學校預定地有五十四處，建議研擬整體需求，以廿年為使用需求，市府應加快腳步，配合各社區需要，善用人口密集或可預期成長區域的學校預定地，規劃適合民眾、或地方有需要的設施。