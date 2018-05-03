〈南部〉高市公車 2025年全面無障礙化

2018-05-03

二○三○年 公車全面電動化

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市推動綠能無障礙公車環境，市府交通局昨天宣示，公車將於二○二五年達到全面無障礙化、二○三○年達成全面電動化。

無障礙公車比率 已達四十四％

無障礙公車分為低地板公車及一般無障礙公車，截至今年四月，高雄市無障礙公車總數已達四三六輛，比率已達四十四％。

高雄市電動公車也大幅成長，從去年廿七輛大幅增加到目前的八十二輛，成長率達三倍，目前電動公車比率達八．二％。

交通局長陳勁甫昨天表示，因應高齡化社會來臨，持續向中央爭取購車補助，鼓勵客運業者將舊有公車，汰換為低地板無障礙公車，預期高雄市可在二○二五年達到公車全面無障礙化，二○三○年達到公車全面電動化。

低地板公車 長輩邁步即可上車

交通局指出，一般公車有三至四個階梯，不利於長輩、小孩及行動不便者上下車；低地板公車車門僅有一階，長輩邁步即可上車，且附有斜坡板及車廂內無障礙輪椅座位，各項功能設計更具人性化。

另針對不利使用低地板公車行駛的偏遠地區及山區等路線，則由公車業者提供一般無障礙公車服務，這種公車是在高底盤公車上，附設輪椅升降設施，並於車內配置輪椅區，也可兼顧身心障礙人士需求。

此外，交通局也提醒，今年四月起，加碼推出「市區公車無限搭、oBike優惠爽爽拿」好康公車月票，市區公車不限次數吃到飽，全票只要四七九元、學生票三九九元，四月至七月每月前一千名購買民眾，可再獲贈oBike公司提供「三次」半小時免費體驗序號。