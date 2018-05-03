〈南部〉志工媒合雙平台 台東有一套

2018-05-03

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府為讓縣內有志工需求的單位與有意擔任志工的民眾快速媒合，開發TT-Volunteer志工媒合平台，於昨天啟用，並與台灣大哥大基金會微樂志工平台串聯，成為國內首個公益雙向媒合平台，讓全國各地、有意到台東從事志工服務的微樂志工，迅速找到適合自己的公益活動。

透過手機GPS定位 找尋活動

台東縣府表示，縣內有一百八十四個志工團體、志工人數超過一萬一千多人，去年的服務能量超過一○一萬小時，但縣內志工服務型態迄今仍停留在團隊服務；另外，前年尼伯特風災後，大批志工湧入台東協助救災，何處需要協助、志工專長都是人力登錄與管控，凸顯志工媒合平台的重要。

縣府在經濟部工業局4G智慧寬頻應用城市補助計畫下，開發TT-Volunteer志工媒合平台，有意參與志願服務民眾，透過手機GPS定位，尋找所處位置附近最新及合適自身條件的志工活動，未來更能針對獨居老人、經濟弱勢孩童等，有需要協助就醫、拿連續處方簽或課後輔導的服務者，開放志工認養個別服務。

微樂志工平台 註冊人數逾6千

在TT-Volunteer志工媒合平台啟用同時，已推出四年、全台註冊志工總數超過六千人台灣大哥大基金會微樂志工平台，首度與地方政府「雙向媒合」，外縣市民眾透過微樂志工平台，就能得知東縣志工需求，並依志向與專長，登錄報名志工活動，到台東服務。

台哥大基金會董事長張善政表示，不少公司行號鼓勵員工當志工，卻苦無媒合的平台，該基金會四年前推出微樂志工平台，已超過兩百一十八家公益社團採用，有三百家企業鼓勵員工加入微樂志工，註冊志工遍及全台，總數超過六千人。