〈南部〉屏規劃捷運路網 擇路線串聯高捷

2018-05-03

〔記者侯承旭／屏東報導〕前瞻基礎建設編列五千萬元執行高雄捷運延伸屏東規劃作業，經交通部、高雄市府、屏東縣府會商後，決議先規劃屏東縣的捷運整體路網，再挑選優先路線與高雄捷運接軌。

前瞻編5千萬預算 年底完成

高雄捷運延伸屏東規劃作業五千萬元列入前瞻建設第一期預算，依規定必須今年底完成，但究竟從哪條路線延伸，地方與中央的公文旅行就長達半年，至今無明確答案。

高市府、屏縣府五月一日召開工作會議，並邀請交通部官員南下，三方決議先辦理屏東縣捷運整體路網評估規劃，報交通部審議通過後，再選擇優先路線辦理後續可行性評估、綜合規劃、環境影響評估等作業。

交通部同意屏東縣捷運整體路網規劃由已編列的五千萬元支應，不足部分由地方政府分攤，指示高、屏縣市加快進程，務必於今年底前完成發包，否則預算恐無法保留。

人口集中區域調查 決定順序

屏東縣捷運路網規畫將針對境內人口集中區域進行旅次、車流、移動方向等調查，據此擬定捷運路網，並依工程技術、經費、土地徵收、財務效益等評定各路線的優先順序，再決定如何與高雄捷運路網接軌。

高雄捷運長期路網已規劃大寮屏東線與林園東港線延伸屏東，這兩條路線也會一併納入屏東縣捷運路網評估，但不一定列為優先路線，不排除由新路線取代。

屏東縣城鄉處指出，高、屏之間人員互動緊密，目前只靠台鐵運輸，多數人還是仰賴私人運具，期待高屏縣市捷運延伸能符合真正屏東的需求，並串聯高屏生活圈。