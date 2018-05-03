〈台北都會〉「蝦皮」進松菸 市府挨批扶植中資

2018-05-03

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北文創大樓爭議不斷！市議員高嘉瑜昨召開記者會指出，文創大樓不僅被財團壟斷，陸續還進駐樂購蝦皮、愛貝有限公司、台灣勁舞娛樂等「假外資、真中資」公司，還占大樓面積十％，批市府假文創之名行扶植中資產業之實。

文化局︰若為中資就要求撤出

對此，文化局科長吳俊銘回應，企業是否為中資的認定權責為陸委會及經濟部，會配合審查結果辦理，若為中資就會要求撤出或罰款。

高嘉瑜指出，松菸文創裡的樂購蝦皮、台灣勁舞娛樂跟愛貝，三家公司占地三一二五坪、占松菸文創總樓地板面積近十％；三家公司的母公司是總部位在新加坡的SEA集團，但該集團背後最大的股東為中國騰訊，占股近四十％。高嘉瑜質疑，文化局根本是在扶植「中國文創」，反而阻礙了台灣小型文創發展。

高更批，當初台北文創成立目的，就是想要扶植小型文創發展，但大樓空間使用大多是佔地超過一百坪的大公司，根本被財團壟斷。

高更進一步指出，台灣大哥大進駐台北文創也有不少爭議，文化局二○一五年就要求台哥大今年五月一日要將三五一五坪撤出大樓，時至今日台哥大還佔地超過一千五百坪，文化局卻未依照契約開罰，根本「假文創之名，行圖利財團之實。」

吳俊銘回應，台哥大是否為文創業，文化局依文化部函示從寬認定標準，與台哥大協調遷出二千二百坪，樂購蝦皮因有登記為廣告產業，就法律上屬於文創產業之一。