〈台北都會〉愛心卡叫計程車難 身障者批遭歧視

2018-05-03

車行給軟釘碰 推託沒車可派

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府二○○九年開放敬老卡、愛心卡，每月可用四百八十元免費點數搭乘計程車，經過近十年仍有五成的計程車未提供刷卡服務。更有身障民眾黃先生日前投訴，愛心卡搭乘計程車根本不親民，他因身障身分持有愛心卡，原本想可以利用優惠搭計程車，但打電話給車行，對方頻頻說沒車；有一次搭車結帳時，司機更臨時說悠遊卡刷卡機壞掉，要求他付現；幾次不好使用經驗後，決定從此不再用愛心卡搭車。

悠遊卡刷卡機壞掉 要求付現

黃先生自己因行動不便，往往出遠門或看診時都會選擇搭計程車，卻覺得自己屢屢因身分遭歧視。他說，每次他打電話叫車，問對方願不願意載身障人士時，車行都會給他「碰軟釘」，推託沒車可以派；有一次好不容易叫到車，事先告知司機因為自己行動不便，下樓須時間，沒想到司機抵達後沒看到人就直接開走，讓黃十分傻眼。

交通局：司機不給刷卡可投訴

交通局公運處表示，全市兩萬八千多輛計程車中，約一萬四千輛有安裝悠遊卡刷機器，比例約五成。公運處強調，安裝機器的司機都應接受乘客刷卡，若遇到司機推託不讓乘客刷卡，可以記下車號、司機名字向市府投訴，若屬實將會要求車行對司機教育訓練。

至於計程車業者拒載身障者狀況，公運處說，若查證屬實，可依照「道路交通管理處罰條例」開罰六百元；屬於車行的計程車還會進一步對車隊評價扣分。

社會局表示，過去確實有收到民眾反映計程車不給刷卡；若身障者或年長者有需求，可以直接撥打敬老愛心計程車專線五五八五○叫車，若是撥打其他叫車專線，恐較難保證車行會願意針對有特殊需求的乘客派車。

為何敬老卡、愛心卡搭計程車政策推動近十年，全市仍有一半計程車不願安裝刷卡機器？公運處解釋，因為乘客刷卡後須跟悠遊卡系統結算，再加上行政作業，司機要等兩、三天才能入帳，因此對於有急用的司機會認為不方便。社會局補充，近期會跟公運處討論如何提升悠遊卡機器安裝率。