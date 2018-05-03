〈台北都會〉金山磺溪染白 環局溯溪、空拍機揪凶

2018-05-03

溫泉業者將廢水排入

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府環保局接獲民眾檢舉，指金山磺溪被污染成乳白色，現場有白色粉狀的沉澱物，稽查人員趕赴現場並溯溪巡查，查獲污染者是金山區「陽明山水會館」，違法將廢水排入磺溪，環保局已禁止業者排放並採取水樣，將依水污染防治法告發，最少罰鍰六萬元並可勒令停業。

環保局環保稽查科長許銘志說，前天（一日）下午接獲民眾通報後，立刻派稽查員趕到現場，發現磺溪呈現異常的乳白色，因周邊環境未發現污染源，稽查員以人工溯溪、輔以空拍機及網路衛星地圖輔助，不畏危險溯溪而上，沿著基金公路往陽金公路方向追溯至上游約四公里處，終於找到廢水源頭，快篩後發現廢水pH值為2.8，屬於強酸等級，但未發現急毒性反應，已採取水樣送驗。

稽查員確認廢水排放的源頭後，再循線查到山壁上方的「陽明山水會館」，發現會館溫泉回收槽的槽底破損，廢水連同沉積物經破洞排入磺溪；環保局表示，業者坦承因回收槽體破損，擔心廢水會逆流至館內造成淹水，才將廢水直接排放溪中。

至少將開罰六萬元

許銘志說，這家業者已達到水污染防治法的列管規模，依規定在排放廢（污）水前應先取得許可，但該會館並未取得許可就亂排廢水，造成磺溪污染，已違反水污染防治法，當場要求業者停止排放，罰鍰將依水質檢驗結果從重論處，至少罰六萬元。