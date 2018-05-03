〈台北都會〉金牌熊讚立體商標通過 改版挨批浪費

2018-05-03

觀傳局︰將照程序進行相關手續

〔記者蔡亞樺、林菁樺／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」微整形，從先前商標註冊到市府內鬥等掀起一連串話題，就在市府宣稱微整形是因智財局無法通過商標註冊後，不僅經濟部智慧財產局打臉市府說法，本週一也迅速通過金牌熊讚的立體商標，平面商標則待北市觀光傳播局補正即可通過，觀傳局長陳思宇昨說，接到智財局的通知函，將立刻照程序進行相關手續。但藍綠北市議員皆不滿，金牌熊讚既能取得商標權，百萬改版簡直是多此一舉，浪費公帑。

民進黨北市議員許淑華批評，市府未把熊讚當作吉祥物，努力與智財局溝通清楚，也沒有花心思替熊讚量身規劃行銷，才會導致改版出現海洋熊讚，然後再申請海洋熊讚的商標，從頭到尾改版都是多此一舉。

許痛批，北市府忽略市民對熊讚一起歷經世大運的情感，也凸顯行政程序的荒謬，整個事件根本是一場烏龍。國民黨北市議員陳重文則說，他認同應替熊讚申請商標權，但不須改版，因改版後的熊讚並未給人耳目一新的感覺。

金牌熊讚人氣超夯，去年底觀傳局遞案申請平面與立體商標，其中，立體商標已於週一（四月卅日）辯結。智財局指出，目前程序待觀傳局繳納兩類立體商標權註冊費、共五千元，隨後即可對外公告；若無意外，北市府基本上已拿到金牌熊讚的立體商標權，與觀傳局曾對外宣稱的「無法註冊商標權才微整形」的說法差很大。

至於金牌熊讚的平面商標權，因商品及服務類別隨著國際分類變更，智財局日前已通知觀傳局補正，若補件過程沒問題，智財局很快就會核准金牌熊讚的平面商標權。

陳思宇表示，尚未收到智財局的通知函，但這對熊讚及關心的粉絲絕對是個好消息，如接到通知函，會照程序進行相關手續。熊讚一直是市府的一份子，與社會大眾及熊粉都有很深的情感連結，感謝智財局一路上給予的諮詢跟建議，也讓熊讚對於被仿冒的免疫力增強。

微整形後的海洋熊讚已於四月十一日提出平面與立體商標申請，按照智財局審案時程需四個月，應於八月中才會審核到海洋熊讚的商標權。觀傳局表示，金牌、海洋熊讚未來都會有商標權，按照智財局的規定，目前商標申請費用為九萬三千元。