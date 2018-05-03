〈台北都會〉寵物用品店 可望進駐住宅區

2018-05-03

議會初審 放寬進駐第三種住宅區

〔記者鍾泓良／台北報導〕因寵物商業需求大增，台北市民間呼籲市府解禁，好讓寵物業能進駐住宅區，台北市遂提出相關修正草案，台北市議會法規委員會昨初審後，同意先放寬「寵物用品店」進駐第三種住宅區，但「寵物店」仍決定暫時擱置。至於「寵物旅館」、「寵物美容」，昨未討論。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，「寵物用品店、寵物店、寵物美容、寵物旅館」都只能設置在「商業區」，不得進駐「住宅區」，違者可連續開罰六至卅萬元。但民間反映寵物與民眾生活貼近，盼放寬准許進駐住宅區，北市府於二○一六年九月向議會提出修正草案，放寬部分寵物業進駐住宅區。

販售犬貓寵物店暫時擱置

法規會昨審議該案，多數議員同意讓「寵物用品店」進駐「第三種住宅區」。都發局說明，只要符合「臨八米以上道路」、「營業樓地板面積五百平方公尺以下」及「限於建築物第一層及地下一層使用」等，寵物用品店就可進駐最鄰近商業區、可做一般零售業、日常服務業等常見產業的第三種住宅區。

寵物旅館、寵物美容未討論

至於「寵物店」部分，法規會召集人、國民黨議員秦慧珠指出，有兩組寵物公會代表分別曾向她陳情，卻是一方支持、一方反對，支持的大都是違規業者，盼「就地合法」，反對的則是在商業區合法開業的，為免違規業者合法化後產生競爭而反對；最後決議此案先暫時擱置。

飼主叫好 部分民眾反對

寵物主黃小姐贊成開放寵物用品店進駐住宅區，「就像台北市一個街區一個便利商店一樣，寵物用品店社區化，對飼主完全沒壞處。」她說，寵物店、寵物美容會產生鄰避效應很正常，其實店家的隔音、除臭等硬體設備都很完善，與其硬不開放，不如訂好規範才是雙贏。陳姓民眾則反對寵物店、寵物美容進駐住宅區，認為必會打擾住家安寧。

公會︰進駐住宅區是趨勢

「寵物商業同業公會」理事長張靖霖受訪說，開放寵物店進駐住宅區是趨勢，但應訂定配套措施，例如「臨八米以上道路」改為「須臨十米以上道路」，另要求進駐北市的業者都須加入公會，若遇客訴可即時處理。