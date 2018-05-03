〈台北都會〉寵物用品店 可望進駐住宅區

2018-05-03

議會初審 放寬進駐第三種住宅區

〔記者鍾泓良／台北報導〕因寵物商業需求大增，台北市民間呼籲市府解禁，好讓寵物業能進駐住宅區，台北市遂提出相關修正草案，台北市議會法規委員會昨初審後，同意先放寬「寵物用品店」進駐第三種住宅區，但「寵物店」仍決定暫時擱置。至於「寵物旅館」、「寵物美容」，昨未討論。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，「寵物用品店、寵物店、寵物美容、寵物旅館」都只能設置在「商業區」，不得進駐「住宅區」，違者可連續開罰六至卅萬元。但民間反映寵物與民眾生活貼近，盼放寬准許進駐住宅區，北市府於二○一六年九月向議會提出修正草案，放寬部分寵物業進駐住宅區。

販售犬貓寵物店暫時擱置

法規會昨審議該案，多數議員同意讓「寵物用品店」進駐「第三種住宅區」。都發局說明，只要符合「臨八米以上道路」、「營業樓地板面積五百平方公尺以下」及「限於建築物第一層及地下一層使用」等，寵物用品店就可進駐最鄰近商業區、可做一般零售業、日常服務業等常見產業的第三種住宅區。

寵物旅館、寵物美容未討論

至於「寵物店」部分，法規會召集人、國民黨議員秦慧珠指出，有兩組寵物公會代表分別曾向她陳情，卻是一方支持、一方反對，支持的大都是違規業者，盼「就地合法」，反對的則是在商業區合法開業的，為免違規業者合法化後產生競爭而反對；最後決議此案先暫時擱置。

飼主叫好 部分民眾反對

寵物主黃小姐贊成開放寵物用品店進駐住宅區，「就像台北市一個街區一個便利商店一樣，寵物用品店社區化，對飼主完全沒壞處。」她說，寵物店、寵物美容會產生鄰避效應很正常，其實店家的隔音、除臭等硬體設備都很完善，與其硬不開放，不如訂好規範才是雙贏。陳姓民眾則反對寵物店、寵物美容進駐住宅區，認為必會打擾住家安寧。

公會︰進駐住宅區是趨勢

「寵物商業同業公會」理事長張靖霖受訪說，開放寵物店進駐住宅區是趨勢，但應訂定配套措施，例如「臨八米以上道路」改為「須臨十米以上道路」，另要求進駐北市的業者都須加入公會，若遇客訴可即時處理。

  • 台北市議會法規委員會昨日同意放寬販售寵物食品及用品的寵物用品店進駐第三種住宅區，圖為基隆路寵物店一條街。（記者鍾泓良攝）

    台北市議會法規委員會昨日同意放寬販售寵物食品及用品的寵物用品店進駐第三種住宅區，圖為基隆路寵物店一條街。（記者鍾泓良攝）

  • 台北市放寬寵物業進駐住宅區。（資料來源：都發局、動保處 製表：記者鍾泓良）

    台北市放寬寵物業進駐住宅區。（資料來源：都發局、動保處 製表：記者鍾泓良）