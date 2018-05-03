〈台北都會〉蘇迪勒災後復建 烏來19災點完工

2018-05-03

市府兩年多投入22億

〔記者翁聿煌／新北報導〕二○一五年的蘇迪勒颱風重創新北市烏來地區，由工務局負責災害復建工程，四月底全數完工並通車，副市長李四川昨天視察，他表示，市府兩年多來已投入廿二億元進行復建，重振當地的觀光業。

蘇迪勒、杜鵑颱風連續重創烏來地區的橋樑及道路，一度讓烏來地區成為孤島，對外交通中斷，在中央、市府攜手合作下，先搶通進出烏來的台九甲線坍方道路，復建工程還包括烏來老街情人步道及台車段、通往雲仙樂園的環山路及信賢福山道路，共計十九處災點。

烏來是觀光重鎮，工務局養工處積極復建，包括情人步道台車段在二○一六年一月通車，其他也在二○一六年底陸續完工，環山路在二○一五年八月搶通，再進行周邊道路改善、上下邊坡整治、水土保持邊坡排水工程等，原訂六月底完成，提前在今年汛期之前完工通車。

環山路（北107-1線）三公里處邊坡修復工程，是十九處災損點中最後一處完工，李四川昨天視察；養工處指出，當地邊坡崩塌面積廣達四公頃、滑動面深達十二公尺，再加上坍塌地點位於陡峭山壁，施工不易，市府編列一億五千萬元經費並克服施工困難，完成護坡及道路基礎結構等設施，並進行排水工程，提供居民及遊客安心出入的保障。