〈台北都會〉《新北》綠委、市府力爭 萬大線二期納前瞻

2018-05-03

總經費逾558億 中央補助近182億

〔記者陳宜加、邱書昱、何玉華／綜合報導〕新北市積極爭取的捷運「萬大—中和—樹林線」（簡稱萬大線）第二期納入前瞻計畫，在民進黨籍立委前天拜會行政院長賴清德後，交通部昨天同意納入「前瞻基礎建設第二期特別預算籌編」，總經費約五五八億餘元，將在明年、後年執行；交通部表示，納入前瞻計畫後，可望加速工程進度。

對於這項地方重大的交通建設，包括市府、民進黨籍立委蘇巧慧，雙方都發布新聞稿，今年是選舉年，頗有較勁的意味。

交通部表示，萬大線第二期在計畫審查期間，新北市政府不斷爭取納入前瞻計畫，立委蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘也積極協調交通部，三人並在前天拜會賴清德，萬大線第一期工程已經動工，第二期工程位於新北市境內。

交通部鐵工科科長魏瑜表示，由於萬大線第二期計畫已接近完成審查，雙北市對第二期計畫已有共識，再加上蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘極力爭取，所以才順利納入前瞻補助。

設13站 整合捷運新莊線、土城線

萬大線第二期計畫從第一期LG08站延伸，經過金城路並跨越城林橋到樹林區中華路、八德街、大安路轉中正路直行，與捷運新莊線迴龍站串聯，全長十三．三公里，共計十三座車站，地下段有二．八公里、高架路段十．五公里，採中運量的捷運系統，整合捷運新莊線、土城線，日運量可達一一五萬人次，總經費約五五八．八億元，中央補助將近一八二億元，市府負責三七六億元。

對此，新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，希望這是好的開始，「沒有任何專業以外的特殊考量」，市府會努力爭取更多建設，納入前瞻後續計畫，包括萬大線二期、環狀線南環北環、汐止民生線等，可行性研究都已獲得中央核定，其餘深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、機捷增設A2a及A5a站和鐵路地下化延伸到樹林，也都已經完成可行性研究，「謝謝所有為新北市努力付出的人」。

蘇巧慧表示，她與吳秉叡、吳琪銘在去年八月就拜會當時的行政院長林全，要求行政院儘速核定第二期財務計畫，希望地方和中央一起努力，讓新北大眾運輸系統加快加速完成；吳秉叡說，很高興中央對新北市民的重視，希望中央地方一起加速推動；吳琪銘也說，納入前瞻計畫後，勢必加速工程進度，改善土城、樹林的交通壅塞問題。