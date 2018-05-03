〈北部〉台大個申放榜 花中花女錄取14人

2018-05-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕最近為了「卡管」校長遴選案天天上媒體的國立台灣大學，個人申請入學昨天放榜，花蓮男女生第一志願花蓮高中、花蓮女中，各有六人、八人上榜，還有律師之子吳英綸一口氣錄取政治系等四個台大志願，表現優異。不過，每年都會有學生因選校不選系，可能因此放棄台大，大學個人申請統一分發結果預計本月十七日放榜。

花蓮高中吳英綸 台大四冠王

台大個人申請昨天錄取名單公佈，花蓮高中出了一位「台大四冠王」，學生吳英綸雖然學測六十九級分，但國文、英文、社會三科都滿級分，加上優異的口試表現，一口氣錄取四個台大科系且排名都很前面，包括政治系政治理論組（正取第二名）、政治系公共行政組（正取第四名）、社會工作學系（正取第四名）、圖書資訊學系（正取第五名），相當不簡單。

吳英綸的父親是花蓮知名律師吳明益、也是花蓮高中校友會會長，在父親建議下，他以政治系為第一志願，上台大後，將雙主修法律系。

除了吳英綸，花蓮高中還有五人上台大，數理資優班張立旻錄取電機工程學系、賴彥淇化學系、柯以忻機械工程學系、普通班何孟緯化學系、劉鎮台地理環境資源學系；其中，柯以忻的媽媽是東華大學師資培育中心主任羅寶鳳，堪稱大學學測黑馬，模擬考從沒考超過七十級分，實際上場考出七十一級分，個人申請也同時錄取台大機械、交大機械，正在考慮是否放棄台大就交大。

花女黃筱涵 錄取台大3系

國立花蓮女中有八人正取台灣大學，其中黃筱涵共錄取三個台大科系，包括地理環境資源學系（正取一）、公共衛生學系（正取二）及生物產業傳播暨發展學系（正取四）；李祺暄錄取獸醫學系及農藝學系；其他包括顏向均錄取植物病理與微生物學系（正取一）、郭恆全錄取圖書資訊學系、鍾雨恩森林環境暨資源學系、許曈動物科學技術學系、諶靚錄取台大法律系法學組（原住民正取一）、洪偉禧人類學系（原住民正取二）。