〈北部〉竹北紅火蟻蔓延 市代要求全面投藥

2018-05-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕竹縣竹北市都會區人行道等處，入侵紅火蟻蔓延速度驚人，自製防治網紀錄追蹤蟻害的市民代表余政達，建議市公所不能再像過去一樣打游擊戰，應該儘快全面投藥，主動出擊。

針對余政達昨在市代會定期大會上的總質詢，竹北市公所主秘張錦河回應表示，都市人行道、公園綠地、廣場空地等將先請受過培訓的志工，配合經費補助進行投藥，不足部分研擬編列預備金，依代表建議儘快進行。

余政達象徵性的將裝在玻璃瓶的入侵紅火蟻交給市長何淦銘，他表示，高鐵特定區雖為縣府管轄，但因今年入侵紅火蟻蔓延特別快，四處可見蟻穴，不能再採取傳統打游擊戰的被動作為；除防治宣導和提供藥劑，他建議公所儘快全市全面性投藥，並成立跨課室專案防治小組，主動出擊。

竹北市公所農業課長黃賀正表示，針對農業區，公所配合在稻作一、二期之後投藥，原則上今年預定七月投藥四百六十公頃，並請縣府協助七百四十公頃，因經費不足，研擬明年元月進行第二次投藥。

市代會主席林啟賢也建議，都會區蟻害疫情嚴重，公所應視為緊急重要的事，編列預備金因應。市代楊瑞蘭則建議，針對入侵紅火蟻的擴散途徑，同步從源頭防堵，並了解其對生態影響、是否有相關罰則等，以期提升防治效果。