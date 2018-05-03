〈北部〉泰安大興簡易自來水不足 苗縣議員爆居民喝水溝水

2018-05-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府水利處昨天於縣議會定期會進行工作報告，山地原住民縣議員黃月娥提問指出，政府雖有在泰安鄉大興村建置簡易自來水系統，但近來部落居民卻面臨無水可用的窘境，只好「喝水溝水！」盼縣府能積極正視山地部落居民的民生用水需求。

原民議員盼改善部落民生用水

縣府水利處回應，台灣因氣候影響，每年年底到隔年春季為枯水期，水源較缺乏，不僅是大興村有缺水情形，全縣五十五處原鄉簡易自來水系統，水源於此時也不充沛。

水利處：取用山溝湧泉水 非水溝水

水利處表示，大興簡易自來水系統，供給當地部落一百五十二戶民生用水，已於日前派員前往會勘，居民是取山溝的湧泉水使用，並非水溝水。但讓居民取山溝湧泉水使用，確實委屈，水利處會先依災害防救法，徵調周邊水井，供居民取水使用。

將依災害防救法 徵調周邊水井應急

水利處表示，因簡易自來水系統為地方公所管理，會請公所提報改善工程計畫，縣府再協助爭取經費補助；另，對於鄰近台灣自來水公司水管線的地區，縣府也會提報計畫，協助增加接管率。

苗栗縣議會第十八屆第七次定期會開議，昨天上午縣府水利處、工務處進行工作報告。黃月娥於兩處報告結束後，發言提問水利處有關大興村簡易自來水系統缺水可用的情形。

黃月娥語重心長地說，縣府水利處於前瞻基礎建設計畫，洋洋灑灑列舉爭取了十七億七千多萬元的治水、自來水管線等工程，但大興村卻面臨無水可用的窘境，部落居民向她陳情，表示只好「喝水溝水」，情何以堪，期望「請先解決大興、清安村沒有水喝的問題！」